Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yaz Spor Okulları'nın açılışında konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk gençlerinin spor imkanlarıyla başarılı olduğunu ve Türkiye'nin spor ülkesi olmasını istediklerini söyledi. Bak, açılış töreninde milli sporcularla bir araya geldi ve gençlere spor yapmaları için fırsat tanınmasını istedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk gençlerinin kendilerine tanınan spor imkanlarıyla her alanda başarılı olduğunu ve Türkiye'nin başarılı bir spor ülkesi olmasını istediklerini söyledi.

Osman Aşkın Bak, Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yaz Spor Okulları'nın açılışı törenine katıldı.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in hazır bulunduğu törene, milli güreşçi Yasemin Adar ve FIBA Dünya Kupası'nda üçüncü olan 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncuları da katılım sağladı.

Yaz spor okullarına katılan öğrencilerin, bayrak ve ilçe isimlerinin yer aldığı tabelalarla kortej yürüyüşü yaptığı törende konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son yıllarda yaptığı tesislerle, spora yaptığı yatırımlarla Avrupa ve dünyanın en önemli spor ülkesi haline geldiğini belirterek, bu başarıda öncülük yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Tarihimizde ilk defa ABD'yi de yendik"

Okulların kapandığını ve yaz dönemini sporla geçirmek gerektiğini aktaran Bak, törende bulunan milli güreşçi Yasemin Adar, 19 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı oyuncuları ve antrenörleri, bu sene çeşitli şampiyonalarda madalya kazanan sporcular ile 2 Kıta 1 Şampiyon organizasyonunda 6 branşta derece elde eden gençlere alkış istedi.

Dünya çapında başarı kazanmış Türk sporcularla gurur duyduklarını dile getiren Bakan Bak, "19 Yaş Altı Basketbol Milli Takımımız, ABD'yi yenerek dünya üçüncüsü oldu. Tarihimizde ilk defa ABD'yi de yendik. Türkiye gençleri, kendilerine tanınan spor imkanlarını değerlendirerek her alanda başarılı oluyor. Antrenörler burada, yöneticiler burada. Gençlere sporun güzel yönlerini anlatsınlar. Rica ediyorum, çocuklarımıza sporun güzel taraflarını öğrenmeleri için fırsat tanıyın, onlarla ilgilenin." diye konuştu.

Yaz okullarının önemine değinen Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Gençler, yeni arkadaşlar edineceksiniz. Güzel basketbol, voleybol oynayacaksınız. Karate, boks, atletizm yapacaksınız. Dolayısıyla eğleneceksiniz, güzel anılarla ayrılacaksınız. Türkiye'nin dört bir yanında spor okullarını başlattık. Bir spor ülkesi olmak istiyoruz. Bu tesisler ve yapılaşmayla olimpiyatlarda daha başarılı olmak istiyoruz. İstiklal Marşı'mızı dinletmek, milletimize bu gururu yaşatmak istiyoruz. Milletimizi, ülkemizi, gençlerimizi seviyoruz ve onlara güveniyoruz. Gelişen, büyüyen, güçlü Türkiye istiyoruz. İşte gençler burada. Onları alkışlıyorum. Bakanlık çalışanlarına, antrenörlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklar, yaz boyunca hoplayın, zıplayın, oynayın, coşun. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Bu iyi bir başlangıç olsun. Sizleri çok seviyoruz."

Bakan Bak ve beraberindekiler, daha sonra milli sporcularla sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.