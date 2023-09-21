Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons ile İstanbul'da bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası'na katılmak için Türkiye'ye gelen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile görüştü. Görüşmede gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Oyunları da değerlendirilirken Türkiye'nin hedefleri ve çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile İstanbul'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası'na katılmak için Türkiye'ye gelen Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile görüştü. Görüşmede Bakan Bak, Andrew Parsons'a kendisini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası'na katılımından dolayı teşekkür etti. Görüşmede gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Oyunları da değerlendirilirken Türkiye'nin hedefleri ve çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın, Andrew Parsons ile görüşmesinde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu da yer aldı. Görüşmenin ardından Bakan Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons'a günün anısına hediye verdi. - İSTANBUL