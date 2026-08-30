Bakan Bak: Güçlü Türkiye'nin Ordusu ve Savunma Sanayisi Var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Şimdi ordusuyla, savunma sanayisiyle, yatırımlarıyla, dış politikasıyla bölgede güçlü bir Türkiye var. KAAN uçağını yapan, ALTAY tankını yapan, TCG Anadolu gemisiyle beraber denizlere çıkan Türk ordusu var, Türk milleti var." dedi.

Bakan Bak, Altıntaş ilçesindeki Zafertepe Tören Alanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programında yaptığı konuşmada, vatandaşların her yıl buradaki törenlere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

En büyük zaferlerden biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını vurgulayan Bak, "Anlatıldığı gibi burada yeni Cumhuriyet'in temelleri atılmıştır. Tüm dünyaya, batılı devletlere, işgalci ülkelere Türk milleti şunu söylemiştir, 'Biz, asla esir düşmeyiz. Kimse bizi esir alamaz. Vatanımızı koruruz. Koşulsuz savaşırız ve hep beraber bu topraklarda. Bu coğrafyada bayrak inmez, ezan susmaz.' Herkese bunu anlatmıştır burası." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, bu gururu Türk milletine yaşatan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.

Türkiye'nin birçok alanda geliştiğinin altını çizen Bak, "Şimdi ordusuyla, savunma sanayisiyle, yatırımlarıyla, dış politikasıyla bölgede güçlü bir Türkiye var. KAAN uçağını yapan, ALTAY tankını yapan, TCG Anadolu gemisiyle beraber denizlere çıkan Türk ordusu var, Türk milleti var. Milli Teknoloji Hamlesi ile beraber gelişen güçlü sanayimiz var." ifadelerini kullandı.

Bak, geçen hafta Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a katıldıklarını anımsattı. Burada Türk donanmasının gücünü, gençlerin heyecanını ve gerçekleştirilen teknolojik yatırımları gördüklerini anlatan Bak, şunları kaydetti:

"İşte böyle bir Türkiye var. O zaman silahı, malzemesi olmayan bir ülkeyken şimdi çok daha güçlü noktalara geldik. Ama o zaman ne vardı biliyor musunuz? İman vardı, vatan sevgisi vardı ve kahraman Türk milleti vardı. Tüm dünyaya şunu gösterdi, 'Türkler asla esir düşmez. Türkler, asla esaret altında yaşamaz.' İşte bugün de bu kutlu zaferi, 30 Ağustos zaferini kutluyoruz."

Bakan Bak, ağustos ayının zaferler ayı olduğunu ifade etti. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi programlarına katıldıklarını aktaran Bak, "Ardından buradayız, Dumlupınar'dayız ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. İşte böylesine bir milletiz." şeklinde görüş belirtti.

Bakanlık olarak geçen sene Türkiye'nin dört bir yanından 110 bin çocuğu Çanakkale'ye götürdüklerini anlatan Bak, "Orada kazanılan zafer anlatıldı, gençlerimize tek tek anlattık." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl, 2026 yılında 150 bin gencimizi götürdük. İşte zaferlerimizi anlatmamız lazım. Evde aileler olarak çocuklarımıza bu milletin zaferlerini anlatmamız lazım. Nasıl bir millet olduğumuzu, nasıl mazlumun yanında olduğumuzu, nasıl zalimin karşısında olduğumuzu anlatmamız lazım."

Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurt dışında toplantılara gittiğimiz zaman da söylüyorlar, 'Türkler her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında.' Her zaman olduğu gibi bu aziz millet zalimin karşısında, mazlumun yanında. Bugün de coşkuyla buraya geldiniz, törenleri izleyeceksiniz. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Hep beraber şunu söyleyelim, bayrak inmeyecek, ezan susmayacak. Bu millet ilelebet payidar kalacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kütahya Valisi Musa Işın'ın da katılımcılara hitap ettiği program, geçit töreniyle sona erdi.

Bakan Bak, program öncesinde Kütahya Zafer Anıtı'na çelenk bırakarak, Kütahya Valiliğini ziyaret etti.

Burada Vali Işın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Vedat Kültür, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve diğer ilgililerce karşılanan Bak, daha sonra Işın'la makamında görüştü.

Kaynak: AA