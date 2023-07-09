Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Yusuf Can Zeybek'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Yusuf Can Zeybek'i tebrik etti. Bak, güreşe yabancı olmadığını belirterek, tüm güreşçileri tebrik etti. Antalya bölgesinin bu yıl güreşlere iyi hazırlandığını ifade eden Bak, kemerin geçici olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Yusuf Can Zeybek'i tebrik ederek, "Tabi Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş. Dolayısıyla onlar kemeri aldılar, götürüyorlar ama geçici tabii biliyorsunuz. Kemeri almak için üç defa üst üste şampiyon olmak gerekiyor. İlk turdan itibaren güreşen bütün pehlivanlarımızı tebrik ediyorum" dedi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun Spor Haberler