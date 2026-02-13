Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, güreş turnuvasının açılış törenine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Güreş Spor Dalı Gençler B Erkek Kategorisi Türkiye Birinciliği Açılış Töreni'ne katıldı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen açılışa, Bakan Bak'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, genç güreşçiler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Tören, halk oyunları gösterilerinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Organizasyonda genç sporcuları görmekten çok mutlu olduğunu belirten Osman Aşkın Bak, "Bir üyesi olmaktan gurur duyduğum güreş camiasına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Genç kardeşlerimizden belki bilmeyenler vardır, 2007-2010 yılları arasında Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) başkanlığı yaptım. Öncesinde de Kasımpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediye spor olmak üzere pek çok kulüpte yöneticilik yaparak Türk güreşine hizmetler ettik. Pek çok güreşçiyle birlikte çalıştık. Hamza Yerlikaya gibi iki olimpiyat şampiyonu olmuş asrın güreşçisi, yine Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmuş, şu anda da TGF başkanlığı görevini yürüten Taha Akgül de benim sporcumdu, Rıza Kayaalp de benim sporcumdu. Türk güreşinin de değerli hocaları aramızda. Türk sporuna, Türk güreşine büyük yatırımlar yapmış, hizmetler vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bakanlık olarak en önemli görevlerinden birinin sporu tabana yaymak olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında güreş eğitim merkezleri, spor tesisi merkezleri gibi yatırımlar yapılıyor. Türk güreşi bu genç nesillerle beraber inşallah gelecek olimpiyatlarda şampiyonlar çıkaracak. Biz yeni Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz. İstanbul Valiliğiyle beraber gerçekleştirdiğimiz projelerle Okul Spor Kulüplerinin sayısını artırıyoruz. İstanbul'da 850 bin genç sporcumuz, spor ailesine katıldı. Yaklaşık 3 bine yakın Okul Spor Kulübü kuruldu. Geçen hafta okullara malzeme dağıttık, kulüplere destek verdik. Bize destek veren, birlikte çalıştığımız İstanbul Valisi Davut Gül'e ve ekibine de teşekkür ediyoruz, Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e de teşekkür ediyoruz. Okullarda sporun yaygınlaştırılması için o da bize destek veriyor. Hep beraber Türk sporunu geleceğe taşıyacağız ve çok daha güçlü bir şekilde şampiyonalarda, uluslararası arenada Türk sporunu temsil edeceğiz."

"Spor iyileştirici bir güçtür"

Gelecek adına gençlere çok güvendiklerinin altını çizen Osman Aşkın Bak, "Spordan ayrılmayın, ben takım kaptanlığı, antrenörlük, hakemlik, yöneticilik, federasyon başkanlığı, milletvekilliği yaptım. Spor bakanı olarak görev yapıyorum. Spor iyileştirici bir güçtür. Ülkenizi, bayrağınızı, vatanınızı sevin. Vatan kutsaldır. Bayrak demek; vatan demek, yürek demek. Kar yağarken İstiklal Marşı'nı söylemek için duran, bayrağı öpen çocuk, işte bunlar vatanını seven Türk çocukları, vatan için her şeyini feda eden Türk çocukları. Bu millete hiçbir zaman diz çöktürememişlerdir. Bu coğrafyada kim gelirse gelsin bu millete asla esareti uygulayamamıştır. Karşılarında her zaman dik durmuş, vatanı için mücadele etmiş gençler vardır. Çanakkale Savaşı'nda liseli onbeşliler var." ifadelerini kullandı.

Anne ile babaya saygı ve sevgi konusunda gençlere telkinde bulunan Bakan Bak, "Dünyaca ünlü sporcu Cristiano Ronaldo'ya soruyorlar. Hep annesini yanında götürüyor. Bir gün kız arkadaşı diyor ki 'Hep annen bizim yanımızda mı gelecek?' O da şunu söylüyor: 'Ben futbol oynamaya, antrenmanlara giderken annem benim için lokantada garsonluk yapıyordu. İşte ben büyük bir sporcuysam annemin sayesinde.' O yüzden annenize, babanıza asla of demeyin. Onları üzmeyin. Spor yapan çocuk, arkadaşlarıyla iyi geçinir. Kötü alışkanlıklardan uzak durur. Dijital bağımlılık, uyuşturucu, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Hepinizi bu nedenle spor salonlarına bekliyoruz. Bir yerde zulüm varsa bunun karşısında her zaman Türk milleti vardır. Zalime karşı her zaman dik duracağız. Davamız için vatanımız, bayrağımız için mücadele edeceğiz. Tekrar genç sporculara başarılar diliyorum. İnşallah içinizden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıkacak." diyerek konuşmasını tamamladı.