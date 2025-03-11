Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinde Forma Giyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da oynanacak olan Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinde gösteri maçında forma giyecek.

Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak finallerden önce gösteri maçında forma giyecek. 13 Mart'ta oynanacak olan maçta, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, eski milli basketbolcular ile okul takımı oyuncuları yer alacak.

Lise düzeyinde mahalli, grup ve yarı final yarışma aşamalarını başarıyla geçerek Basketbol Gençler Türkiye Birinciliğine katılma hakkı kazanan 8 erkek ve 8 kız takımının yer aldığı müsabakalar 9 Mart'ta başladı. Final karşılaşmaları ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Saat 11.00'de Genç Kızlar Finali, saat 13.00'de ise Genç Erkekler Finali yapılacak.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak gösteri maçında forma giyecek

Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finalleri aynı zamanda gösteri maçına sahne olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 13 Mart Perşembe günü Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinin oynanacağı İstanbul Basketbol Gelişim Merkezinde şöhretler karmasıyla gösteri maçında forma giyecek.

Saat 12.30'da başlayacak olan maçta, Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, eski milli basketbolcular Harun Erdenay, Ömer Onan, Bahar Çağlar Ökten ile finalist takımların oyuncuları yer alacak.

Okul Sporları Finalleri TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği yarışmalarına, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında 825'i erkek ve 318'i kız olmak üzere toplam bin 143 lise takımı katıldı.

Dünyanın en yeni basketbol üssü olan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezinde oynanacak final karşılaşmalarını yaklaşık beş bin öğrencinin izlemesi bekleniyor. - ANKARA