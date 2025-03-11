Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor
Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor? Sürpriz anlaşma kulisleri salladı

Ankara, SDG-Suriye anlaşmasına nasıl bakıyor?
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinde Forma Giyecek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinde Forma Giyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 13 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finalleri kapsamında gösteri maçında forma giyecek. Müsabakalar, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da oynanacak olan Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinde gösteri maçında forma giyecek.

Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği müsabakaları İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak finallerden önce gösteri maçında forma giyecek. 13 Mart'ta oynanacak olan maçta, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, eski milli basketbolcular ile okul takımı oyuncuları yer alacak.

Lise düzeyinde mahalli, grup ve yarı final yarışma aşamalarını başarıyla geçerek Basketbol Gençler Türkiye Birinciliğine katılma hakkı kazanan 8 erkek ve 8 kız takımının yer aldığı müsabakalar 9 Mart'ta başladı. Final karşılaşmaları ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Saat 11.00'de Genç Kızlar Finali, saat 13.00'de ise Genç Erkekler Finali yapılacak.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak gösteri maçında forma giyecek

Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finalleri aynı zamanda gösteri maçına sahne olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 13 Mart Perşembe günü Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği Finallerinin oynanacağı İstanbul Basketbol Gelişim Merkezinde şöhretler karmasıyla gösteri maçında forma giyecek.

Saat 12.30'da başlayacak olan maçta, Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, eski milli basketbolcular Harun Erdenay, Ömer Onan, Bahar Çağlar Ökten ile finalist takımların oyuncuları yer alacak.

Okul Sporları Finalleri TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği yarışmalarına, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılında 825'i erkek ve 318'i kız olmak üzere toplam bin 143 lise takımı katıldı.

Dünyanın en yeni basketbol üssü olan İstanbul Basketbol Gelişim Merkezinde oynanacak final karşılaşmalarını yaklaşık beş bin öğrencinin izlemesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Video uğruna 2 bacağından oldu ama akıllanmaya niyeti yok
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
img

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi

Kanal D iddialı dizinin fişini çekti! İşte final tarihi
Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim
Eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tutuklandı

Devlet başkanı 7 bin polisin katıldığı operasyonla yakalandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.