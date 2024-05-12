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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda 12 madalya kazanan milli karateci ve para karatecileri kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda 12 madalya kazanan milli karateci ve para karatecileri tebrik etti. Milli sporcuların başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonası'nda 12 madalya kazanan milli karateci ve para karatecileri yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Zadar kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı 4'ü altın, 8'i bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Milli karatecilerimizin kazandığı başarılarda emeği olanlara ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 51 ülkeden 600 sporcunun katıldığı şampiyonayı genel klasmanda birinci olarak tamamlayan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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