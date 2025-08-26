Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin Açılışında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) yeni YouTube programı 'Bizim Kort'a konuk olarak katıldı.

TTF'nin YouTube programı 'Bizim Kort'a konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, değerlendirmelerde bulundu. Moderatörlüğünü Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'in yaptığı yayında, milli sporcular; Ada Kumru, İrem Kurt ve Su Mandacı ile Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları; Artun Polat, Ekin Selen Sever, Doruk Ege Şahin de yer aldı.

Soruları yanıtlayan Bakan Bak, Türkiye Tenis Federasyonu Ankara Tenis Eğitim Merkezi'nin açılışının yapılmasının Türk tenisinin gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her branşa olduğu gibi tenise de çok değer verdiklerini vurgulayan Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda mahalle ve köylere varıncaya kadar her yere gençlik ve spor tesisi yapıyoruz. Ankara Tenis Eğitim Merkezi de onlardan biri. Bu tesisi Türk tenisi açısından ana pencere olarak görüyorum. Açılan yeni tesis; turnuvaların çoğalması, Ankaralıların tenise olan ilgisinin artması açısından önemli. İstanbul'da federasyon ile yaptığımız tenis tesislerimiz var. Şırnak'ta açık ve kapalı kortlar yaptık. Türk tenisi sıçrama yönünde ilerliyor. Tenisçilerimizin gelecekte uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum. Tenisin yaygınlaşması için federasyonumuzun okullar ve kulüpler arası müsabaka sayısını artırması gerektiğini düşünüyorum. Heyecanını paylaştığımız Başkan Şafak Müderrisgil ve ekibini biz de bu noktada bakanlık olarak destekleyeceğiz" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Ankara Tenis Eğitim Merkezi açılışını, Türk tenisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü tesisleşme vizyonuyla sporun her branşta daha erişilebilir hale gelmesini, gençlerin modern imkanlarla buluşmasını ve ülkemizin uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini hedefliyor. Hizmete açtığımız Ankara Tenis Eğitim Merkezi, bu vizyonun tenis branşındaki en önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Tenisin geniş kitlelere ulaşabilmesi için tesisleşme büyük önem taşıyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara Tenis Eğitim Merkezi'ni hem vatandaşlarımızın hem de sporcularımızın hizmetine sunuyoruz. Çok yakında İstanbul'daki tesisimizi, ardından İzmir'deki tesisimizi de hayata geçirerek Türk tenisinde tesisleşme atağımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." - ANKARA