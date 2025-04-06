Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'nın 105. Yıl Dönümünü Kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından kutladı ve ajansın milli mücadele dönemi boyunca önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda "Milli mücadele döneminde Anadolumuzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor