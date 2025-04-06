Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AA'nın 105. Yıl Dönümünü Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bak, X hesabından yaptığı paylaşımda "Milli mücadele döneminde Anadolumuzun sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.