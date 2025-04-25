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Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Trabzonspor U19'a Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Trabzonspor U19'a Tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u eleyerek finale yükselen Trabzonspor U19 takımını sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalan Trabzonspor U19 takımını tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Salzburg U19 takımını yenerek finale yükselmeyi başaran Trabzonspor U19 takımını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Bakan Bak 'kupaya son 1' notuyla yaptığı paylaşımında, "İlkleri başarmaya devam ediyoruz, FİNALDEYİZ! UEFA Youth League'de Salzburg'u eleyerek tarihimizde ilk kez finale çıkan Trabzonspor U19 takımımızı canı gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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