Gençlik ve Spor Bakanı Milli Sporcuları Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nın üçüncü gününde altın madalya kazanan Gamze Güldan ile gümüş madalyanın sahibi olan Fatih Çelik ve bronz madalya elde eden Sümeyye Özcan'ı kutluyorum. Gün boyu heyecanla takip ettiğimiz şampiyonada, galibiyetleriyle iftihar ettiğimiz sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyonanın son günü olan yarın müsabakaya çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."