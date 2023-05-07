Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Maratonİzmir'de 10 kilometrelik yol koşusuna katıldı

İzmir 1'inci Bölge Milletvekili adayı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Maratonİzmir kapsamında düzenlenen 10 kilometrelik 19 Mayıs Yol Koşusu'na katıldı. Binlerce sporcu ve vatandaşın yarıştığı koşuda, Kasapoğlu'na İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da eşlik etti.