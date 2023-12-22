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Gençlik ve Spor Bakanı ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Kulüpler Birliği Toplantısında Buluştu

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı başladı. Toplantıda çeşitli konular ele alınacak ve basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı Kulüpler Birliği toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Milli Takımlar Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı.

Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile diğer kulüp başkanları ve TFF yöneticileri katıldı.

Toplantıda İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı, hakem hataları, yayıncı kuruluş maddeleri başta olmak üzere birçok madde ele alınacak.

Kulüpler Birliği toplantısının tamamlanmasının ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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