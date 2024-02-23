Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlere Hitap Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere hitaben, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı. Sporda yaptığımız devasa yatırımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız müthiş yatırımlar var." dedi.

Bak, Bursa'da Orhangazi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması"nda, üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmak için İngiltere'ye gittiğini, spora ve futbola olan merakı sayesinde görevlilerden vize aldığını anlattı.

Sonraki süreçte restoranda çalıştığını, aynı zamanda İngilizce kursuna devam ettiğini dile getiren Bak, "Yani şunu söylemek istiyorum, hayat hep mücadele. Kimse size 'Buyurun şunu yapın, bunu yapın' demiyor. Hayallerinizin peşinde koşacaksınız. Ben koştum. Koşmaya devam ediyorum. Öz güveniniz olacak, 'Ben yaparım' diyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bak, daha sonra inşaatlarda çalıştığını ve para biriktirerek yüksek lisansa başladığını, eğitimini tamamlayınca Türkiye'ye dönüp doktora yaptığını söyledi.

Gençlere hedeflerinin, hayallerinin peşlerinden koşmalarını tavsiye eden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mücadele edeceksiniz. Öz güven işte 'Türk mühendisi yapar', biz de bu noktalardan oralara doğru geldik. Hep hayallerinizin peşinden koşun, çok çalışın. İyi dostlar edinin. Sivil toplum kuruluşlarında yer alın. Bakın çevre edinmemizin en büyük sebebi sivil toplum kuruluşlarında yer almak, bir spor kulübünde görev yapmak, yönetici olmak, bir siyasi partide görev almak. Ben de çok bayrak astım. Direğe çok çabuk çıkarım, duvara çok iyi çıkarım. Müthişimdir, çok hızlıyımdır inanılmaz. Afişler dersen bizim işimiz. Tak, tak, tak, bir sokağı 10 dakikada ekiple beraber geçer gideriz. Hızlıyız yani."

"Kapılarda bekleyen bir Türkiye yok"

Gençlerle gurur duyduklarını vurgulayan Bak, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı, Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılı. Sporda yaptığımız devasa yatırımlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaptığımız müthiş yatırımlar var. Bugün de Bursa'daydık, anlattık. Alinur Aktaş başkan müthiş işler yaptı. Spora müthiş yatırımlar yaptı." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin her alanda çok mesafe katettiğine dikkati çekerek, savunma sanayisinde yüzde 20 yerlilikten yüzde 80'lere geldiklerini belirtti.

Teröre karşı verilen mücadeleye değinen Bak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Peki niye bu operasyonlarımızı durduramıyorlar? Niye? Çünkü onların mühimmatlarına ve silahlarına muhtaç değiliz. Bize dronlar için yani Bayraktarlar... Kamerayı vermediler, kamera yaptık. Füzeyi vermediler, füze yaptık. Dronları daha önceden biliyorsunuz İsrail'den ve ABD'den alıyorduk değil mi? Çıktı bir çılgın Türk ne yaptı? Bayraktar yaptı, Rusya-Ukrayna savaşının kaderini değiştirdi. Azerbaycan'daki Karabağ zaferini ortaya çıkardı. Karabağ'ın 30 yıllık sorununu işte o Bayraktarlar çözdü. İşte güçlü bir irade var, güçlü bir Türkiye var. Kapılarda bekleyen bir Türkiye yok."

Bak, Gemlik'te Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla öğrenci yurdu inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

"O kalorifer peteği şimdi havada uçuyor"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun gerçekleştiğini anımsatarak, bunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi iradesi ve onun böyle projelerin arkasında dik durması sayesinde başardıklarını dile getirdi.

Kendilerine muhalefet edenlerin KAAN'ın ilk parçasını ürettiklerinde "Kalorifer peteğine benziyor" diye dalga geçmeye çalıştığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"O kalorifer peteği işte şu anda havada uçuyor. Milli muharip uçağımız, 5. nesil teknoloji harikası uçağımız ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Biz inanıyoruz ki sizin gibi değerli genç arkadaşlarımızla beraber yol yürüyebilirsek, sizlerin önünü açmaya devam edersek, firmalarımıza destek verirsek, genç arkadaşlarımızın üniversitelerde, teknoparklarda, teknoloji transfer ofislerinde ya da ilgi duydukları diğer alanlarda desteklemeye devam edersek, biz gerçekten Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edebiliriz. Hep hayalini kurduğumuz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapabiliriz."

Gençler tarafından müzik dinletisi sunulan programa, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de katıldı.