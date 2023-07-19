Gençlik ve Spor Bakanı Adıyaman'da Gençlerle Etkinlik Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adıyaman'da voleybol oynadı, halat çekti, gençlerle sohbet etti. Depremin vurduğu Adıyaman'da yürütülen çalışmalar ve eksikliklerin yerinde tespiti için Adıyaman'a gelen Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerle bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katıldı ve onlarla sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adıyaman'da voleybol oynadı, halat çekti, gençlerle sohbet etti.

Depremin vurduğu Adıyaman'da yürütülen çalışmalar ve eksikliklerin yerinde tespiti için Adıyaman'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Adıyaman Valiliğine geldi. Burada brifing alan ve ilgili kurumlar ile toplantı yapan Bakan Osman Aşkın Bak, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan K2A konteyner kenti ziyaret etti.

Burada gençlerle voleybol oynayan Bakan Bak, küçük çocuklarla halat çekme yarışına katıldı. Kitap kafede gençlerle sohbet eden Bakan Bak, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Bak açıklamasında, "Bizim önceliğimizde, gençlerimiz, sporcularımız ve depremzede vatandaşlarımız var. Deprem döneminde yurtlarımız çok önemli bir görev ifa etti ve depremzedelerimizi misafir ettik. Eğitim öğretim dönemi başlıyor, onunla ilgili eksiklikleri sorunları yerinde tespit etmek için geldik. Deprem bölgesindeki illerimizi dolaşıyoruz. Bugün Adıyaman ve Kahramanmaraş, yarında Hatay Antakya'da üniversitelerdeki yurtlarımızdaki eksiklikleri, yapılması gerekenleri tespit etmek için geldik" dedi.

Konteyner kentimize geldik, çocuklarımızın burada spor yapmaları, onlar için alanlar oluşturulması için de çaba harcıyoruz. diyen Bak; "Mekanımız biraz dar ama genişledikçe, alanla açıldıkça onlara da zamanlarını geçirecekleri imkanlar sağlamak amacındayız. Burada depremzede vatandaşlarımızın çocukları spordan faydalansın, onlarla beraber etkinliklerde yer alınsın ki depremin yaralarını süratli bir şekilde saralım. Gençlerin talepleriyle ilgili onlarla sohbet edeceğiz" dedi.

Yurtlarla ilgili olarak ise Bakan Bak, "Adıyaman'da yurt kapasitesi olarak 8 bine yakın yatağımız var. Bunu arttırmak için çaba harcıyoruz. Kabinemizin, hükümetimizin önceliği deprem bölgesinde yaraları sarmaktır. Bunun içinde bakanlarımız kendi alanlarıyla ilgili tespitte bulunmak için temaslarda bulunuyorlar. Deprem konutlarımız süratle yükseliyor. Adıyaman'ınımızı, bölgemizdeki diğer depremin vurduğu illerimizi suratla ayağa kaldıracağız. Sanayisiyle spor tesisleriyle, konutlarıyla sağlık sistemiyle, her şeyiyle ayağa kaldıracağız. Bizde bu gün hasar gören kendi tesislerimizin onarımlarıyla ilgili tespitleri yaptık, süratle onarımlara devam ediyoruz. Adıyamanspor'un da sahasıyla alakalı bazı talepler var, onları da suratla gidereceğiz" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN