Gençlik ve Spor Bakanı, Adem Asil'i Altın Madalyasından Dolayı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı, Adem Asil'i Altın Madalyasından Dolayı Tebrik Etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel halka aletinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan milli sporcu Adem Asil'i sosyal medya üzerinden tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda halka aletinde de altın madalya kazanarak ikinci şampiyonluğunu elde eden milli sporcumuz Adem Asil'i kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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