Gençlik Haftası'nda Gençler Muhteşem Bir Kamp Geçirdi

Gençlik haftasının ilk faaliyeti olan gençlik kampında gençler birbirinden farklı etkinliklerle muhteşem bir kamp geçirdi.

Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Gençlik Kampı, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Sultandağı Gençlik Kampı'nda gerçekleşti. Kamp, 192 gencin coşkulu katılımıyla unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Gençler, paintball, survivor parkuru, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, mini golf, masa tenisi ve bisiklet gibi çeşitli etkinliklerde keyifli vakit geçirirken, doğa yürüyüşleri ve sportif faaliyetlerle de hem bedenlerini hem de ruhlarını yenileme imkanı buldular.

Gençlik haftası coşkusu hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edilebileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR