Gençlerbirliği Spor Lisesi, Türkiye şampiyonu oldu
Gençlerbirliği Spor Lisesi Futbol Takımı, Samsun'daki Türkiye Liselerarası Futbol Şampiyonası'nı namağlup kazanarak şampiyon oldu ve Çin'deki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Gençlerbirliği Spor Lisesi Futbol Takımı, Samsun'da düzenlenen Türkiye Liselerarası Futbol Şampiyonası'nı namağlup tamamlayarak şampiyon oldu.
Gençlerbirliği Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu sonuçla futbol takımının ekim ayında Çin'de düzenlenecek dünya şampiyonasında katılma hakkı kazandığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu