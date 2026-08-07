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Gençlerbirliği Spor Lisesi, Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Gençlerbirliği Spor Lisesi, Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek
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Gençlerbirliği Spor Lisesi, Çin'in Suzhou kentinde 17-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'na ilk kez 'Türkiye şampiyonu okul takımı' unvanıyla katılacak. Takım, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Keçiörengücü ve amatör kulüplerden öğrencileri bir araya getiriyor.

Gençlerbirliği Spor Lisesi, Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) 64 takımla Suzhou kentinde düzenleyeceği organizasyon 17-26 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Şampiyona öncesinde tam zamanlı kamp programı uygulayacak Gençlerbirliği Spor Lisesi, ilk kez katılacağı organizasyonda kulüp takımı değil "Türkiye şampiyonu okul takımı" unvanıyla yer alacak.

Gençlerbirliği'nin yanı sıra MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü ve amatör kulüplerden öğrencilerin yer aldığı ekip, farklı altyapılarda yetişen sporcuları aynı çatı altında buluşturuyor.

ISF'nin 2 yılda bir düzenlediği Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası, farklı ülkelerinden okul takımlarını bir araya getiriyor.

Kaynak: AA
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