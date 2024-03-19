Üye Girişi
Haberler

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Güncelleme:

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün kuruluşunun 101. yılı ve yeni yönetimin göreve başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, altyapı oyuncuları, personel ve taraftarlar da yer aldı. Başkan Sungur, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün kuruluşunun 101. yılı ve yeni yönetimin göreve başlaması münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette; divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, altyapı oyuncuları, personel ve taraftarlar da yer aldı.

Osman Sungur başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine gelerek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Kırmızı-siyahlılar, ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: AA / Spor

Gençlerbirliği Anıtkabir Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title