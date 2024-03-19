Gençlerbirliği Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün kuruluşunun 101. yılı ve yeni yönetimin göreve başlaması dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, altyapı oyuncuları, personel ve taraftarlar da yer aldı. Başkan Sungur, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün kuruluşunun 101. yılı ve yeni yönetimin göreve başlaması münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarette; divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, altyapı oyuncuları, personel ve taraftarlar da yer aldı.
Osman Sungur başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine gelerek çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Kırmızı-siyahlılar, ardından Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Sungur, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.