Gençlerbirliği Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında 28 Eylül Pazar günü Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ikas Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

Futbolda iyi başlangıçların her zaman önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Bunu maçtan önce de söylemiştim. Evet, iyi bir başlangıcımız yoktu. Ancak bunun normal olduğunu ilk konuşmamda da zamana ihtiyacımız olduğumuzu söylemiştim. Maç hazırlığımız en iyi şekilde oldu." dedi.

Eyüpspor'un 2 yıldır Süper Lig'de olduğunu hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Onların da kadro kalitesi yüksek. Maçın tabii ki belli bölümlerinde gol pozisyonuna giren takım kimliğindeydik. Yani istediklerimizi yapabildik. Ön alan baskısını uyguladık. Rakibin tabii ki güçlü yanları var, zaaf yanları var. Biz de iyi çalıştık. Kolay değil. Beş maçın arkasından maça çıkıyorsunuz. Hem oyunu çok iyi oynamak hem de kazanmak herkes ister ama biz yeni takımız. Şu detayı da vermek istiyorum. Samsunspor maçıyla bu maç arasında 9 tane farklı oyuncu vardı. Bu da söylediğimi destekliyor. Yani, yeni bir takımız. Yeni kurulan takımlar bu süreci yaşıyor. Bundan zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Moral motivasyon çok değerli. Özgüven çok değerli. Bundan sonraki süreçte bizim için çok daha iyi olacağını umuyorum. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için lig yeni başladı diyebilirim."

"Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor"

Eroğlu, Kayserispor maçına hazırlandıklarını ve bu karşılaşmayı da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Kendileri için iç saha ya da deplasmanda oynamanın artık bir öneminin olmadığını belirten Eroğlu, "Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor. Çünkü bazen bir puan çok değerli oluyor. Rakibimiz de bunun farkında. Hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yeni gelen oyuncularımız var. Takım daha güçlü bir kimliğe büründü. Oyuncu değiştirirken, hamle yaparken ilk başlara göre çok daha iyi durumdayız. Fiziksel özelliklerimizi geliştireceğiz. Hala bunda eksiğimiz var. Önümüzde Kayseri ve Alanya maçları var. Sonra tek bir milli yarı var. Bu iki maçı da en iyi puanla alıp yukarıya tırmanışımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elindeki kadrodan en iyi şekilde faydalanmak istediğini anlatan Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aramızdan ayrılan oldu. Aramıza katılan oldu. Bahane üretmeyi sevmiyorum. Elimizdeki oyuncuların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Benim görevim bütün oyunculardan en yüksek verimi almak. Bahane üretirsek kendi eksiklerimizi, hatalarımızı görmemiş oluruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Kadromuz geniş, rekabetin fazla olduğu yerde başarı olur. Tüm oyuncularımız değerli."