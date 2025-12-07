Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: 3-0

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Samet Çavuş, Mücahid Adem Çelebi

GENÇLERBİRLİĞİ: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün(Metehan Mimaroğlu), Göktan Gürpüz(H. Onyekuru), Koita(Dk.86 Samed Onur), Tongya(Dk.86 Varesanovic), E.Niang (Dk.86 Furkan Ayaz Özcan)

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Roco(Dk. 82 Çağatay Kurukalıp, Berkay Özcan, M. Doh(Dk. 71 A. Gray), Kranevitter, Muhammet İ. Kadıoğlu, D.Johnson(Dk. 62 Barış Kalaycı), Serginho, Fofana

GOLLER: Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 65 S.Koita, Dk. 74 Metehan Mimaroğlu ( Gençlerbirliği )

SARI KARTLAR: Dk. 40 Oğulcan Ülgün ( Gençlerbirliği ), Dk. 11 M. Doh, Dk 76 Grbic ( Fatih Karagümrük )

GENÇLERBİRLİĞİ, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde goller 29'uncu dakikada Oğulcan Ülgün, 65'inci dakikada S.Koita ve 75'inci dakikada Metehan Mimaroğlu'ndan geldi.

2'nci dakikada, Gençlerbirliği savunmasından gönderilen uzun pasa hareketlenen Niang bir anda savunmanın arkasına sarktı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

6'ncı dakikada, Karagümrük sağ kanattan etkili geldi. Atakan çizgiye inerek ortasını yaptı, savunmadan seken top kornerle sonuçlandı.

7'nci dakikada, Gençlerbirliği'nin sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Doh yay üzerinden gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

8'inci dakikada, Gençlerbirliği sağ kanattan etkili geldi. Pereira'nın ortasını kontrol eden Tongya sert vurdu fakat kaleci Muhammed gole izin vermedi.

18'inci dakikada, sol kanattan gelen kornerde Goutas kale alanı içinde yükselip kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

27'nci dakikada, Gençlerbirliği'nin sol taraftan kullandığı kornerde savunma topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Thalisson'un ceza yayına bıraktığı topa Pereira gelişine sert vurdu, top yandan auta çıktı.

29'uncu dakikada, Gençlerbirliği öne geçti. Göktaş'ın sağ tarafa aktardığı topu Pereira derine inerek ceza alanına çevirdi. Çaprazdan ceza sahasına koşu yapan Oğulcan dar açıdan vuruşunu yapıp topu ağlara gönderdi: 1-0.

40'ıncı dakikada, Doh'a yaptığı müdahale sonrası Oğulcan Ülgün sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

45+1'inci dakikada, Gençlerbirliği sol kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasına hareketlenen Tongya topu önüne çekip dar açıdan çok sert vurdu ancak kaleci Grbic sağ köşeye uzanarak zor da olsa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52'nci dakikada, Gençlerbirliği hızlı bir hücumla etkili oldu. Oğulcan'ın yerden çevirdiği topa penaltı noktası yakınında Koita gelişine vurdu ancak kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Roco çizgiden çıkardı.

53'üncü dakikada, sağ kanattan kısa paslarla kullanılan köşe vuruşunun devamında Koita'nın içeri çevirdiği topa Dele-Bashiru sert vurdu fakat şutu üst direkten geri döndü.

65'inci dakikada Dele-Bashiru'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan topu Koita'ya aktardı. Ceza sahasına soldan giren Koita uzak köşeye yerden düzgün vurdu ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

68'inci dakikada, Karagümrük sağ kanattan tehlike yarattı fakat Fofana'nın kale paraleline çevirdiği topa kimse dokunamadı.

69'uncu dakikada, Pereira'nın sağdan gönderdiği ortaya Metehan kafayla dokundu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu alan Niang sol köşeye sert vurdu; meşin yuvarlak ağlara gitti ancak pozisyon öncesinde ofsayt ihtimali nedeniyle hakem VAR'a gitti. VAR incelemesinin ardından hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi. Gol iptal edildi.

74'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin ön alan baskısında Tongya sağ kanatta topu kapıp ceza sahasına gönderdi. Niang'ın şutu kaleciden döndü, dönen topu Metehan ceza alanı çizgisinden sert bir vuruşla sol köşeye göndererek skoru 3-0 yaptı.

75'inci dakikada, Metehan'ın golü de VAR tarafından incelendi, herhangi bir kural ihlali bulunmadığı için karar geçerlilik kazandı.

88'inci dakikada, Karagümrük sağ kanattan hızlı bir atak geliştirdi. Savunma arkasına atılan topu alan Fofana çaprazdan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Velho açıyı kapatarak gole izin vermedi.

89'uncu dakikada, Velho Fofana'nın şutunu çıkardıktan sonra bir sakatlık yaşadı ve sağlık ekibi sahaya girdi; oyun kısa süre durdu.

90'ıncı dakikada, karşılaşmaya en az 4 dakika ek süre ilave edildi.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği evinde ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında 3-0'lık skorla net bir galibiyetle aldı.