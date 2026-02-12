Gençlerbirliği'nden Anıtkabir ziyareti

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ; başkan, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği takım halinde Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde ' Gençlerbirliği Spor Kulübü' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye koyan Başkan Haydar Arda Çakmak, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektiren Başkent ekibi daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni yazan Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz, Aziz Atatürk, Milli Mücadelemize karargah, devletimize başkent seçtiğin Ankara'mızı temsil eden Gençlerbirliği olarak huzurundayız. Şüphesiz ki silah arkadaşlarınızla birlikte cesaret ve ferasetle tarihin akışını değiştirmeseydiniz ne Ankara başkent olur ne de Gençlerbirliği bu şehrin liseli çocukları tarafından kurulabilirdi. En büyük gururumuz Cumhuriyetimizle yaşıt olmak. En büyük onurumuz 103 senedir bu şehrin gençlerine umut olmak. Aldığımız her nefeste olduğu gibi sana duyduğumuz şükranı bugün burada kayda geçirmekten son derece mutluyuz. Yaptıkların bize ışık versin. En içten saygılarımızla."