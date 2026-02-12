Haberler

Gençlerbirliği'nden Anıtkabir ziyareti

Gençlerbirliği'nden Anıtkabir ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Spor Kulübü, başkan, yönetim, teknik ekip ve futbolcularıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ; başkan, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlerbirliği takım halinde Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde ' Gençlerbirliği Spor Kulübü' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye koyan Başkan Haydar Arda Çakmak, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde toplu olarak hatıra fotoğrafı çektiren Başkent ekibi daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni yazan Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önderimiz, Aziz Atatürk, Milli Mücadelemize karargah, devletimize başkent seçtiğin Ankara'mızı temsil eden Gençlerbirliği olarak huzurundayız. Şüphesiz ki silah arkadaşlarınızla birlikte cesaret ve ferasetle tarihin akışını değiştirmeseydiniz ne Ankara başkent olur ne de Gençlerbirliği bu şehrin liseli çocukları tarafından kurulabilirdi. En büyük gururumuz Cumhuriyetimizle yaşıt olmak. En büyük onurumuz 103 senedir bu şehrin gençlerine umut olmak. Aldığımız her nefeste olduğu gibi sana duyduğumuz şükranı bugün burada kayda geçirmekten son derece mutluyuz. Yaptıkların bize ışık versin. En içten saygılarımızla."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

Mide bulandıran suçtan tutuklanan belediye başkanı görevinden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ordu'da büyük paniğe neden olmuştu! Sahile vuran İHA ile ilgili ilk açıklama

Kenti paniğe sürükleyen İHA'nın hangi ülkeye ait olduğu belli oldu
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var

6 partili yeni ittifak geliyor: Türkiye'nin 3'üncü yola ihtiyacı var