Gençlerbirliği: 3-2

GALATASARAY, Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, iki maç sonra galibiyet aldı ve puanını 32 yaptı. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray ; Günay Güvenç, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı. Konuk ekip Gençlerbirliği ise Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz, Koita, Franco ve Niang ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Galatasaray oldu. Henüz 4'üncü dakikada Kazımcan Karataş'ın uzun taç atışında ceza sahası içerisine gelen topa Barış Alper Yılmaz kafayla vurdu fakat top direkten oyun alanına geri döndü. Üst üste etkili ataklar üreten sarı-kırmızılı ekip 7'nci dakikada Lemina, 12'nci dakikada ise Barış Alper Yılmaz'la gole çok yaklaşsa da öne geçen taraf 22'nci dakikada Gençlerbirliği oldu. Göktan Gürpüz'ün soldan kullandığı serbest vuruşta kale önüne gelen topu Niang tamamladı: 0-1. Golden sonra Galatasaray daha baskılı olurken, 43'üncü dakikada Mario Icardi'nin ceza sahası içinden kafa vuruşu direkte kaldı. İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray ikinci yarıya değişiklikle başladı. Oyuna sonradan dahil olan Yusuf Demir, yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı. Gençlerbirliği, 51'inci dakikada Franco'yla gole çok yaklaştı fakat Günay Güvenç geçit vermedi. 55'inci dakikada Galatasaray'ın beraberlik golü geldi. Ceza sahası içi sol çaprazından Kazımcan Karataş'ın ön direğe doğru yerden sert ortasına Mauro Icardi bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. Golden iki dakika sonra Galatasaray, öne geçti. Hızlı hücumda Leroy Sane'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mauro Icardi'nin vuruşunda top kaleci Velho'dan sekti. Seken topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-1. Gençlerbirliği'nde Thalisson, 60'ıncı dakikada Kazımcan Karataş'a müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 66'ncı dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan ceza sahası içerisine ortasına İlkay Gündoğan, topu kontrol ettikten sonra kale önünden vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1. Gençlerbirliği, 77'nci dakikada farkı 1'e indirdi. Sağdan Samed Onur'un ceza sahası içerisine ortasına Metehan Mimaroğlu kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2. Karşılaşmanın son bölümlerine doğru girilirken hakem Ozan Ergün, 90+3'üncü dakikada Roland Sallai'nin ceza sahası içerisinde Zuzek'e müdahalesi sonrası pozisyonu VAR'dan da izleyerek kırmızı kartına başvurdu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, iki maç sonra galibiyet aldı ve puanını 32 yaptı. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

MARIO LEMINA VE WILFRIED SINGO DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina ve Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlandı. Mücadelenin 12'nci dakikası geçerken Lemina, kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri Lemina'ya bir süre müdahale ederken, 32 yaşındaki oyuncu kenara gelerek değişiklik istedi. 16'ncı dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir girdi. Wilfried Singo ise 40'ıncı dakikada sağ kanatta kendisini yere bıraktı. Sağlık ekipleri Singo'ya müdahale etti ancak Fildişi oyuncu da oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine 41'inci dakikada Mauro Icardi dahil oldu.

YUSUF DEMİR BU SEZON İLK KEZ SÜRE ALDI

Sarı-kırmızılı ekipte Yusuf Demir, bu sezon ilk kez Galatasaray formasını terletti. Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek soyunan 22 yaşındaki kanat, 16'ncı dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu. Bu sezon ilk kez süre alan Yusuf, son olarak 2024-2025 sezonunun 38'inci haftasında oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giymişti. Yusuf Demir, ikinci yarının başında yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

İLKAY GÜNDOĞAN 1 AY SONRA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, 5 maç sonra sarı-kırmızılı formasına kavuştu. Son olarak Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyen İlkay Gündoğan; ligde Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Gençlerbirliği maçına yedek soyunan İlkay, 46'ncı dakikada Yusuf Demir'in yerine oyuna dahil olarak 5 maç sonra Galatasaray formasını terletti. Gençlerbirliği karşılaşmasının 66'ncı dakikasında takımının 3'üncü golüne imza atan İlkay, Galatasaray kariyerindeki 2'nci golünü kaydetmiş oldu.