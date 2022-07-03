Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi Ankara'da düzenlenen Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı. Ankara'da düzenlenen Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda müsabakalar tamamlandı. Hasan Doğan Tesisleri'nde 5 gün süren organizasyon bireysel finallerle sona erdi. Gençlerde (21 yaş altı) klasik yayda erkeklerde Mustafa Buğrahan Çoban, kadınlarda Zeynep Tuana Küllü, makaralı yayda erkeklerde Yakup Yıldız, kadınlarda Hazal Burun altın madalya kazandı. Kadetler (18 yaş altı) kategorisinde ise klasik yayda erkeklerde Harun Kırmızıtaş, kadınlarda Defne Derebaşı, makaralı yayda erkeklerde Yusuf Bahadır Eryılmaz, kadınlarda Ayşenur Fenerci altın madalya elde etti. Takımlar madalya sıralamasında Okçular Vakfı Spor Kulübü Derneği 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla ilk sırada yer aldı. AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Spor Haberler

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