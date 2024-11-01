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Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarısı

Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'nin Başarısı
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Polonya'daki Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Sara Yenigün 3 altın, Büşra Çan ise 3 gümüş madalya kazandı. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 43'e ulaştı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporculardan Sara Yenigün 3 altın, Büşra Çan ise 3 gümüş madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın akşam seansında 23 yaş altı kadınlar 81 kiloda Sara Yenigün ile genç kadınlar 87 kiloda Büşra Çan, podyuma çıktı.

Sara Yenigün, koparmada 97, silkmede 127 ve toplamda 224 kilo kaldırarak üç altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu.

Büşra Çan ise koparmada 99 kilo, silkmede 120 ve toplamda 219 kilo kaldırarak 3 gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin şampiyonadaki madalya sayısı 20'si altın, 15'i gümüş, 8'i bronz olmak üzere 43'e yükseldi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, başarılarından dolayı milli sporcuları, antrenörleri ve kulüplerini tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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