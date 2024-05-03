Genç Yüzücüler Türkiye Rekoru Kırdı
Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler, 2 Türkiye rekoru kırdı. Galatasaray Kulübü yüzücüsü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırdı. Fenerbahçe Kulübünden Demir Özdemir ise 100 metre serbestte 16-17 yaş Türkiye rekorunu elde etti. Seçmeler yarın sona erecek.
Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler, 2 Türkiye rekoru kırdı.
Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda dün başlayan milli takım seçmeleri, ikinci gün yarışlarıyla devam etti.
Organizasyonda 2 Türkiye rekoru kırıldı.
Galatasaray Kulübü yüzücüsü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde 27.44'lük derecesiyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Fenerbahçe Kulübünden Demir Özdemir ise 100 metre serbestte 50.06'lık derecesiyle 16-17 yaş Türkiye rekoru kırdı.
Seçmeler, yarın sona erecek.