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Genç Yüzücüler Türkiye Rekoru Kırdı

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Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler, 2 Türkiye rekoru kırdı. Galatasaray Kulübü yüzücüsü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırdı. Fenerbahçe Kulübünden Demir Özdemir ise 100 metre serbestte 16-17 yaş Türkiye rekorunu elde etti. Seçmeler yarın sona erecek.

Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde genç yüzücüler, 2 Türkiye rekoru kırdı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda dün başlayan milli takım seçmeleri, ikinci gün yarışlarıyla devam etti.

Organizasyonda 2 Türkiye rekoru kırıldı.

Galatasaray Kulübü yüzücüsü Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama kategorisinde 27.44'lük derecesiyle 17-18 yaş Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Fenerbahçe Kulübünden Demir Özdemir ise 100 metre serbestte 50.06'lık derecesiyle 16-17 yaş Türkiye rekoru kırdı.

Seçmeler, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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