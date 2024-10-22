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Genç Milli Takımlar Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Genç Milli Takımlar Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirerek yeni dönem uygulamaları ve kamp çalışmaları üzerinde durdu. Teknik Koordinatör Hami Mandıralı, oyuncu havuzunu genişletme ve yetenekli genç oyuncuları sisteme dahil etme hedeflerini vurguladı.

GENÇ Milli Takımlar değerlendirme toplantısı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, takımların antrenörleri ile bir araya geldi. Toplantıda yeni dönem uygulamaları ve Genç Milli Takım kamp çalışmaları detaylıca masaya yatırıldı.

Toplantıya Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan Gönül, U20 Milli Takım Teknik Direktörü Soykan Başar, U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, U18 Milli Takım Teknik Direktörü Uğur İnceman, U17 Milli Takım Teknik Direktörü Orhan Şam, U16 Milli Takım Teknik Direktörü Selçuk Erdoğan, U15 Milli Takım Teknik Direktörü Erdal Güneş, U14 Milli Takım Teknik Direktörü ve Ümit Milli Takım Yardımcı Antrenörü Volkan Arslan, Genç Milli Takımlar Antrenörleri Çağatay Şalap, Çağlar Birinci, Eren Güngör, Ömür Altunsöz, Ozan Solak, Genç Milli Takımlar Kaleci Antrenörü Oğuz Dağlaroğlu, Milli Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumlusu Mert Başoğlu, Genç Milli Takımlar Psikolojik Performans Departmanı Sorumlusu Metin Aksu, Milli Takımlar Analiz Departmanı Sorumlusu Okan Aydıner, Genç Milli Takımlar Analiz Antrenörleri Ahmet Buğlar, Ege Mirza, Çağrı Ayca ve Emre Baysazan katıldı.

Yeni yol haritası hakkında toplantıda konuşan Hami Mandıralı, "Genç Milli Takımlara aday oyuncuların titizlikle araştırılarak tespitlerinin yapılması için son derece konsantre bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. A Milli Takım başta olmak üzere tüm yaş gruplarımıza yeni isimler, yetenekli oyuncular kazandırma noktasında çalışmalarımızı hızlandıracağız. Gönlü bizimle olan tüm oyunculara kapımız açık. Ay-yıldızlı forma altında mücadele etmek isteyen genç oyuncuları sisteme dahil etmek ve üst yaş gruplarına aday oyuncu statüsüne çıkarmak en birinci vazifemiz olacak. Ortak amaç doğrultusunda Türk futboluna değer katma hedefindeyiz. Genç Milli Takımlarımızın oyuncu havuzunu genişletmek adına detaylı ve kucaklayıcı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hami Mandıralı Milli Takım

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