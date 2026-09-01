Berberden Milli Gurur: Ali Türkben Dünya Şampiyonası'nda

Milli muaythai sporcusu Ali Türkben (18), Kosova'daki Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için azimle çalışıyor.

Karaman'da berberlik yapan Ali Türkben, komşu esnafın birlikte spora başlama önerisiyle 2024'te muaythai sporuyla tanıştı.

Zaman içinde muaythai sporuna tutkuyla bağlanan Ali Türkben, kısa sürede gösterdiği büyük ilerlemeyle 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Gösterdiği başarılarla 24 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilen Ali Türkben, bugün Kosova'da başlayacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcu Ali Türkben, AA muhabirine, küçüklüğünden bu yana dövüş sporlarına hep ilgisi olduğunu söyledi.

Antrenmanlara başladıktan sonra sporu daha çok sevdiğini, kısa sürede gelen başarıların kendisini motive ettiğini belirten Ali Türkben, şunları kaydetti:

"Kendimi spora çok verdim. Dördüncü ayımda hocama 'Ben maça çıkmak istiyorum.' dedim. Beni yönlendirdi ve lisansımı aldım. Beşinci ayımda geçen yıl Okul Sporları Gençler Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İlk resmi organizasyonuma çıkmıştım. Orada Türkiye şampiyonluğu kazandım. İlk katıldığım turnuvada bunu elde etmem beni motive etti. Antrenmanlara daha sıkı devam ettim. Sonra bu yıl nisan ayında Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na gittim. Orada da birincilik elde ettim. Milli takıma seçildim. Şimdi Kosova'ya Dünya Şampiyonası'na gideceğim. 20 günlük bir kampımız vardı. Hocamla beraber bu kampı tamamladık. O kürsüde bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak benim için büyük bir gurur olur. Dünya Şampiyonası'ndaki hedefim, birincilik kürsüsüne çıkmak."

"İçinde istek olduktan sonra yorulmazsın"

Sporun kendisine büyük katkıları olduğunu anlatan Ali Türkben, şöyle konuştu:

"Asıl mesleğim berberlik. Sabah 9'da dükkanı açıyorum. Müşterilerimizi tıraş ediyoruz. Akşam saat 8-9 civarı salona geliyorum ve antrenman yapıyorum. Saat 23.00 gibi eve gidiyorum. Haftada 5-6 gün salona geliyorum. Antrenmanlarımız genellikle sıkı geçiyor. İçinde istek olduktan sonra yorulmazsın. Spor ve işi aynı anda götürürken yorulduğumu hatırlamıyorum, hatta daha enerjik oluyorum çünkü bütün günümü dükkanda geçirip akşamına burada olduğum zaman en azından stres atabiliyorum. Spora başlamadan önce uyku düzenim yoktu, düzenli beslenmem yoktu. Bu spor benim hayatıma disiplin, saygı ve öz güven kattı."

Hedef şampiyonluk

Antrenör Hasan Hüseyin Şevik de muaythaiye 2024'te başlayan Ali Türkben'in iki yıl içinde iki Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirtti.

Ali Türkben'den yeni başarılar beklediklerini aktaran Şevik, şunları söyledi:

"Kariyeri şu anda çok iyi gidiyor. Azimli bir sporcu. Akşama kadar berberlik yapıp ayakta duruyor, sonra antrenmana geliyor. Son dönemlerde daha yoğun antrenmanlar geçirdi. Kamp döneminden çıktı. Ali, azimle devam etti. Hiç bırakmak istemedi. Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz, herkesin istediği gibi şampiyonluk. Ay-yıldızlı bayrağımız inşallah birincilik kürsüsünde dalgalanacak."

Kaynak: AA