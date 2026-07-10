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Milli güreşçilerden 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya

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Kuzey Makedonya'daki 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Özdenur Özmez gümüş, İlayda Çin bronz madalya kazandı.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Özdenur Özmez gümüş, İlayda Çin ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp'te gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar 65 kiloda mücadele eden Özdenur Özmez, finalde Azerbaycanlı Ruzanna Mammadova'ya mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 72 kiloda mindere çıkan İlayda Çin ise bronz madalya maçında Azerbaycanlı Zehra Karımzada'yı 11-9 mağlup ederek bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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