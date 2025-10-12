10. Gelibolu Maratonu Start Aldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanda bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gelibolu Maratonu'nun startı verildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gelibolu Maratonu, Kilitbahir Kalesi önünden başladı.

Maratona, Çanakkale Valisi Doç Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Cemalattin Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ daire müdürleri ve sporcular katıldı. 10K, 21K, 40K, 1915 metrelik halk koşusuna yaklaşık 27 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Organizasyonda bu yıl ilk kez 500 çocuğa özel atletizm parkurları da düzenlendi.

OKAN ARACAGÖK: BURADA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK HEYECANLI VE BÜYÜK BİR GURUR

Tekerlekli sandalyesiyle yarışa katılan 46 yaşındaki Okan Aracagök maraton öncesi, "Daha önce Turkcell Yarı Maratonu'na 2016 yılında katılmıştım. İlk koştuğum yarı maratonumdu. Bu sene de 10'uncusu yapılıyor. Burada olmak benim için çok heyecanlı ve büyük bir gurur. Kutsal topraklarda bu durumu yaşatmak benim için onu verici. Tüm koşucu arkadaşlara da başarılar diliyorum" diye konuştu.

TÜM TÜRKİYE VE YURTDIŞINDAN ATLETLERİ AĞIRLIYOR

Gelibolu Maratonu'nun harika bir atmosferde koşulduğunu söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelibolu Maratonu artık tüm Türkiye'nin her tarafından ve yurt dışından ünlü, önemli atletleri ağırlıyor ve halkta eşlik ediyor. Çanakkale tarihi alanda gerçekten tam bir bayram şöleni var. İnsanlar buraya gönül gönüle, omuz omuza hep birlikte olmaya geliyorlar. Çünkü Çanakkale birleştirici bir yerdir. Nasıl 110 yıl önce 1915'te buralarda Türk milleti bir ve beraber olup omuz omuza büyük bir mücadele vermişse, şimdi onların torunları omuz omuza hem o büyük kahramanları hatırlıyor hem de bu toprakların nasıl vatan yapıldığını idrak ediyor. Ama daha da önemlisi harika korunmuş, muhteşem coğrafyası ve tabiatı olan bu güzel topraklarda herkes güzel vakit geçiriyor" dedi.

"Tarih Alan Başkanlığı olarak bizim de amacımız tam da bu; Çanakkale'yi bir buluşma noktası haline getirmek" diyen Kaşdemir, "Öyle de oldu zaten. Bugün yaklaşık 3 bin 500 civarında misafirimizi tarihi alanda ağırlayacağız. Gelibolu Maratonu gittikçe daha da kurumsallaşıp daha da bilinir hale geliyor. İnşallah bir sonraki yıl daha kalabalıklarla bu tarihi topraklarda hep beraber buluşmuş oluruz. Buradan çağrı yapıyoruz; Tüm Türkiye'yi Çanakkale'ye davet ediyoruz. Hep beraber olalım. Burası Türkiye'nin ortak paydası ve cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı, cumhuriyete giden yolun başladığı topraklar. Burada her ilden, her ilçeden hatta her köyden birileri gelip ya şehit olmuş ya gazi olmuş. O yüzden Gelibolu Maratonu gerçekten çok kıymetli bir noktaya taşındı. Herkesi Çanakkale'ye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.