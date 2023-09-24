Gelibolu Maratonu 8. kez düzenlendi

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından '2. Yüzyıla Omuz Omuza' sloganıyla Gelibolu Maraton bu yıl 8. kez gerçekleştirildi. 14 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi maratona katıldı.

Uluslararası Gelibolu Maratonu binlerce sporcuyu Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ağırlıyor. Gelibolu Maratonunun bu yıl 8. kez düzenlendi.

Maraton Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve sporcular katıldı. Maratona bu sene 14 farklı ülkeden yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Koşucular doğa ile iç içe olan Tarihi Alan'da spor etkinliği için bir araya geldi. 4 kategoriden oluşan Uluslararası Gelibolu Maratonu saat 09.00'da Namazgah Tabyası'ndan başladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir yaptığı açıklamada, "Bugün Gelibolu Maratonu'nu bir kez daha Tarihi Alan'da gerçekleştiriyoruz. Harika bir atmosfer, hava var. Çok kalabalık bir katılım var. Yaklaşık 3 bin 500 ailesiyle, çocuklarıyla beraber 14 farklı ülkeden sporcumuzla beraber Tarihi Alan yine tarihi günlerden birini yaşıyor. Festival de güzel geçti. Tarihi Alan'daki bu Gelibolu Maratonu benimsendi, çok bilinen bir etkinlik haline geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Gelibolu'nun bir kez daha dünyanın buluşma noktası haline geldiğini ifade ediyoruz. Herkesi Gelibolu Tarihi Alan'a bekliyoruz" dedi. - ÇANAKKALE