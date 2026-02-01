Haberler

Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı

Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası'na 30 ilden yaklaşık bin sporcu katıldı. Organizasyonda sporcular geleneksel kıyafetler giyerek ok attı ve dereceye girenlere madalya verildi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da gerçekleştirildi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Akkent Mahallesi'nde yeni yapılan spor salonunda düzenlenen organizasyona 30 ilden yaklaşık bin sporcu katıldı.

Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda spor tesislerinin giderek arttığını belirtti.

Kütahya'da yapılan bu organizasyondan son derece mutluluk duyduklarını belirten Ovalı, "Biz küçüklüğümüzde top oynayacak bir alan dahi yoktu ama bugün Kütahya'mızdaki bu spor kompleksi Türkiye'nin ulusal bir müsabakasına ev sahipliği yapıyor. 30 farklı şehirden binin üzerinde sporcu kardeşimiz ve aileleri Kütahya'mıza gelmişler. Çok gururluyuz." dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de federasyonun yaklaşık 7 yıl önce kurulduğunu ve okçuluk sporunu yaşatmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

Geleneksel sporların desteklerle daha da geliştirilebileceğini vurgulayan Toksöz, "Tarihi mirası üzerlerinde taşıyan sporcu kardeşlerimizle birlikte geleneksel okçuluğa hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepsinin ellerine, yüreklerine sağlık. Bizim branşımızda kaybeden olmuyor. Kazanan Türk okçuluğu, Türk kültürü oluyor." diye konuştu.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük ise geleneksel bir sporun Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yaptıkları için büyük gurur ve mutluluk duyduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından geleneksel kıyafetler giyen sporcular 18 metreye ok attı. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Spor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı

İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
Epstein dosyasından Putin çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Epstein dosyasından Putin de çıktı! Veliahtını dahi belirlemişler

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Santiago Bernabeu'da 90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol

90+10'da inanılmaz son: 2 kırmızı kart, penaltı ve gol
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Allan Saint-Maximin'in Meksika macerası 6 ay sürdü! Veda sonrası ırkçılık iddiası

Yine Maximin yine olay! Bu kez suçlama çok ciddi
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor: İğrenç, insan eti yediler
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı