Gediz'de Açılan Kick Boks Kursu Büyük İlgi Görüyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kaymakam Hakan Alkan öncülüğünde Halk eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ortaklığında açılan Kick Boks kursu büyük ilgi görüyor.

Bu hafta başında 100 öğrenci ile başlayan kursa yoğun ilgi gösteren Gedizli çocuklar Antrenörleri Dünya Şampiyonu Duygu Doğrayan Ocak ve Selim Ocak eşliğinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde Kick Boks öğreniyorlar.

Spor hayatına jimnastik eğitimi ile başlayıp, daha sonra taekwondo antrenörlüğü ve hakemliği yapan ve son olarak Kick Boks antrenörlüğü ile yoluna devam eden Antrenör Duygu Ocak, Kick Boks branşını çok seviyorum dedi.

1992 yılında spor hayatına başlayan Ocak, "Çeşitli spor okullarının müsabık sporculuğunu yaptım. Kick Boks gerçekten çok güzel bir branş. Taekwondo'da zaten uzak doğu sporları ile ahlak ve disiplini alan bir altyapım vardı. Kick Boks ile de birleşince daha ileri bir seviyeye gelmiş oldum" dedi.

İzmir'de kendilerine ait bir spor kulüplerinin olduğunu söyleyen Duygu Ocak, "Kulübümüzde 50 tane sporcumuz var. Hepsi farklı kategorilerde Türkiye ve dünya kupası dereceli sporcular. 2 çocuğum var ikisi de milli takıma seçildiler. Kızım ve oğlum Kick Boks ve taekwondo branşıyla uğraşıyorlar. Eşim de antrenör. Biz ailece sporun içinden geliyoruz. Spor sevdalısıyız.

Gediz'de Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor işbirliği ile kurslarımızı açtık. Gediz bizim memleketimiz. İzmir'de spor kulübü olarak Milli Takıma sporcular gönderdik. Bu sporcularımız da Gediz'de antrenmanlarını yaptılar. Buraya kampa getirdik çocuklarımızı. Buradaki ilgi alaka dikkatimizi çekti. Muhammed Keskin müdürümüzün bize olan ilgisi, bize karşı özverili davranışları bizi Gediz'e bağladı. Gedizliler çok sıcakkanlı, çocuklar kick boks sporunu çok seviyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın Kick Boks kursu olmayan yerlere gidin sözünün Gediz'e gelmelerinde etkili olduğunu belirten Duygu Ocak, "Kurs olmayan yerlerdeki çocukların yüreklerine dokunmak istedik. İzmir'de yakaladığımız başarıyı aynı şekilde Gediz'de de başarmak istiyoruz. Bir taraftan İzmir'de buluna sporcularımız devam ediyor. Bizim için yorucu oluyor ama biz buna razıyız. Çünkü buradan güzel şampiyonlar çıkartacağımıza inanıyorum. Bu inancı da çocukların gözlerinde görüyorum" dedi.

Kick Boks branşında müzikli form ve klasik form etaplarında yarıştığına dikkat çeken antrenör Ocak, "10 yıl aradan sonra benden 10-15 yaş küçüklerle yarıştım. 2023 yılında kendi kategorimde dünya şampiyonu oldum. Çok mutluyum. 39 yaşındayım. Bazen insanlar şu şekilde bakabiliyor; "Hala mı yarışıyorsun, evet hala yarışıyorum. Çünkü bir insan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ben bunu istedim ve başardım. Benden sonra gelecek geleceğe örnek olmak. Örnek olarak girdiğim yarışmada şampiyon olarak çıktım.

Oğlum Aybars Ocak girdiği yarışmada Avrupa üçüncüsü oldu. Oğlum da şu an Gediz'de okuyor. Onun da buraya gelmesi çocuklara bir teşvik oldu. 2015 doğumlu bir çocuğun milli takım forması giymesi dikkatleri çekti. Aybars gibi küçük yaşta minik yüreklere dokunarak şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz Gedizimiz'de" şeklinde konuştu.

Son olarak Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Arısoy'a Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin'e teşekkür eden şampiyon antrenör Ocak, "Kick Boks ve taekwondo sporlarını benimsemişler ve bize çok büyük destek çıkıyorlar. Desteğin olduğu yerde çocuklarımızın da spor yapması daha keyifli oluyor. Ayrıca maddi durumu olmayan çocuklarımıza destek verildiği için ileride bölge ve Türkiye şampiyonalarına gitmeleri daha kolay olacak. Bu yüzden Gediz'in tüm değerli insanlarına teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - KÜTAHYA