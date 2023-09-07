Gedik Piliç Sponsorluğunda Türkiye Rekortmeni Görkem Gedik Dünya Şampiyonasında Başarıya Ulaştı

Kanatlı sektörünün öncü kuruluşu Gedik Piliç'in sponsorluğunu üstlendiği Türkiye rekortmeni Görkem Gedik, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonasında Türkiye rekorunu kırarak dünya 8.'si oldu. Gedik Piliç, spora olan desteklerini sürdürerek Türk sporcularını uluslararası düzeyde başarıya taşımaya devam ediyor.

Kanatlı sektörünün öncü kuruluşu Gedik Piliç'in, 2022 yılından bu yana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye rekortmeni Görkem Gedik, CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonasında hem Türkiye rekorunu tekrar kırdı hem de dünya 8.'si olmayı başardı.

Gedik Piliç, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. CMAS Outdoor Dünya Kupası'nda 65 metre tek nefes paletsiz ip desteksiz dalışıyla altın madalya kazanan, 18 kez Türkiye şampiyonu olan, 7 kez Türkiye rekoru kıran ve 5 farklı uluslararası yarışmada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Görkem Gedik, 2022 yılından buyana sponsorluğunu üstlenen Gedik Piliç'in katkılarıyla Honduras/Roatan adasında gerçekleşen dünya şampiyonasında yarıştı. Türkiye rekortmeni Görkem Gedik, dünyanın en iyi 105 serbest dalgıcının katıldığı CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonasında, Türkiye rekorunu tekrar kırarak CNF kategorisinde 8. olmayı başardı.

Gedik Piliç olarak spora ve Türk sporcularına olan desteklerini sürdürdüklerini belirten Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, "Amacımız, Türk sporunun aydınlık yüzü olan genç arkadaşlarımızla sportif faaliyetleri artırmak ve başarılarını uluslararası düzeye taşımaktır. 2022 yılından beri sponsoru olduğumuz, CMAS Outdoor Dünya Kupası'nda 65 metre tek nefes paletsiz ip desteksiz dalışıyla altın madalya kazanan Görkem Gedik'in, Honduras/Roatan adasında gerçekleşen Dünya Şampiyonasında sponsoru olmanın gururunu yaşadık. 2019 yılında Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'na bağlı Serbest Dalış Milli Takım kadrosuna seçilerek ilk uluslararası yarışmasında 7 dakika 37 saniyelik nefes tutma performansı ile (Static Apnea) Avrupa beşincisi olan Görkem Gedik, 2019 yılından sonra her sene milli takım kadrosuna seçilerek derin dalış ve havuz branşlarında toplamda 18 kez Türkiye şampiyonu olmuş, 7 kez Türkiye rekoru kırmış ve 5 farklı uluslararası yarışmada ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Rekortmen sporcumuz, dünyanın en iyi 105 serbest dalgıcının katıldığı CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonasında Türkiye rekorunu tekrar kırarak CNF kategorisinde 8. olmayı başardı. Başta Görkem Gedik olmak üzere bütün Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ederiz" şeklinde konuştu. - UŞAK