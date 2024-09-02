Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakemler Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta Ciro Immobile, Rey Manaj ile tartıştı. Immobile'nin rakibine müdahalesini gören hakem Direnç Tonusluoğlu, İtalyan golcüye sarı kart verdi.

HAKEMLER ORTAK GÖRÜŞTE BİRLEŞEMEDİ

Kısa sürede gündem olan ve futbolseverlerin birbirinden farklı değerlendirmelerde bulunduğu o pozisyonu ünlü hakemler de yorumladı.

İşte o yorumlar;

AHMET ÇAKAR: "HAKEM GÖRMEK İSTEMEDİ"

Eski hakem Ahmet Çakar, bu pozisyon için "Immobile'nin Sivassporlu oyuncunun ensesine ve boynuna tokadını vuruyor. Hakem sarı kartla geçiştiriyor. VAR hakemi uyarmıyor. Cesur Türk hakemleri görmek istemedi. Maçın başında Beşiktaş 10 kişi kalmaktan kurtuldu." yorumunu yaptı.

TOROĞLU: "KIRMIZI KART AĞIR OLUR"

Erman Toroğlu, "Pozisyonda, Immobile bilmemkim ismi önemli değil, at. Aynı pozisyonda atabilecek misin, atamayacaksın. Futbolcuyu atmak kolay. Adam öyle bir futbolcu değil. O pozisyona kırmızı çıkmaz, ağır olur. Herkes birbirini kovalıyor, Immobile atılsın, öyle gidilsin şampiyon olalım. Biz iyi oynayalım yok. O atılsın, o atılsın, o atılsın, ben aradan çıkıp şampiyon olayım diyorlar." yorumunu yaptı.

AYDINUS: "SINIRDA, SARIYI DESTEKLİYORUM"

Pozisyonu yorumlayan Fırat Aydınus "Manaj'ın tahriği var. Sarı karta VAR karışamaz. Kırmızı da çıksa VAR karışamazdı. Hakem burada yorumunu sarıdan yana kullandı. Sınırda bir hareket. Ben de sarıyı destekliyorum." ifadelerini kullandı.

TRIO'DA POZİSYONA NE DEDİLER?

Bahattin Duran: " Manaj'ın ilk başta yaptığı hareket sportmence değil. Immobile'ye sarılıyor. O anda Immobile sinirleniyor ve her iki eliyle boynundan tutup, Manaj'ı aşağıya doğru çekiyor. Manaj'ın ilk yaptığı hareketin cezası sarı kart. Immobile, Manaj'ın baş ve boyun bölgesine ellerini bastırıyorsa kırmızı kart. Burada bir vurma görmedim. Immobile şiddetli elleriyle indirdiyse kırmızı, tutup aşağıya çektiyse sarı kart. Benim gördüğüm görüntülerden sarı kart yeterli. Manaj'a da bir kart çıkmalıydı."

Deniz Çoban:"Ben burada gaddarlık görmüyorum. Beline sarılan Manaj'a tepki için Immobile döndü ve iki eliyle boynundan tutup, yere ittirdi. Bunun cezası sarı kart. Bu görüntülerde daha fazlasını görmedim. Yere şiddetli ittirip kafasını yere çarptırmıyor. Her açıdan baktım, bana göre sarı kart. Hakemin eksikliği, Manaj'a kart vermemesi."

Bülent Yıldırım:"Ben de aksini görmedim. Hakemin görüş açısında, şiddeti gösterecek sert bir müdahale hiçbir açıda yok. Bu yüzden VAR karışamaz. Hakem de zaten görmüş. Hakemin kararı yeterli. Bu tarz ikili eşleşmelerde, bu tip hareketlerde mutlaka tahrik vardır. Hakem tecrübe eksikliğinden anlayamamış. Manaj'a da kart çıkmalıydı."

İşte o pozisyon;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS