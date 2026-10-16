Gebze Belediyespor, Efeler Ligi'nde ilk 6 hedefiyle Avrupa kupalarına gitmek istiyor

Geçen yıl yükseldiği SMS Grup Efeler Ligi'nde kalıcı olmayı başaran Gebze Belediyespor, bu sezon ligi üst sıralarda bitirerek Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

Ligi geçen sezon 9. sırada tamamlayan Gebze ekibi, yeni transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos itibarıyla başlayan Gebze Belediyespor, ligin ilk haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Akedaş Onikişubat Belediyespor maçını kazanarak sezona galibiyetle başlamak istiyor.

Ayan: "Ligde kıran kırana mücadeleler olacak"

Başantrenör Fikret Ayan, AA muhabirine, Alanya, Gebze ve İzmir'de 3 turnuvaya katıldıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Türkiye Kupası'nda grup aşamasından çeyrek finale yükseldiklerini belirten Ayan, yabancı oyuncuların Avrupa Şampiyonası nedeniyle kadroya geç dahil olduğunu, bu nedenle belli dönemlerde aksaklıklar yaşadıklarını kaydetti.

Ayan, kasım ayı itibarıyla istedikleri oyunu sahaya yansıtabileceklerini dile getirerek, "Türkiye Kupası'nda da tam kadro oynadık. Orada da bir yabancı oyuncumuzun eli kırıldı. O da kasım ayının ortasında tamamen hazır olarak bize katılacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldık. Bu hafta da ligin ilk haftasında Kahramanmaraş deplasmanına gideceğiz. Oradan da güzel sonuçla dönmek istiyoruz." dedi.

Geçen yıla göre takımın daha güçlü olduğundan bahseden Ayan, "Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda da çalışıyoruz. Ligde de ilk 4 hafta karşılaşacağımız rakiplerimizi iyi bir sonuçla geçmek istiyoruz. Sonrasında Fenerbahçe ve Ziraat Bankası maçlarımız var. Bu zor maçlara da daha hazır hale gelebilmek için ilk 4 maçı iyi geçmek gerekiyor. Hedeflerimiz artık daha üstlerde olmak. Nasip olursa da Avrupa arenasında Gebze'yi ve Kocaeli'yi temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Ayan, ligde kıran kırana mücadeleler olacağına işaret ederek, "Geçen yıl ligin son haftalarına kadar düşen ve Avrupa kupaları için mücadele edecek takımlar belli değildi. Geçen yıl da çok zor bir lig geçirdik. Daha önceki yıllarda ligden düşen takımlar çok çabuk havlu atıyorlardı ama geçtiğimiz yıl öyle bir şey olmadı. Bu sene lige yükselen takımlar Sungurlu Belediyesi ve Kahramanmaraş çok ciddi yatırımlar yaptı. Sungurlu'yla kupada oynadık çok kaliteli 5 yabancı oyuncuya sahipler. Milli takım oyuncularını aldılar. Kahramanmaraş da çok iyi, 3 Brezilyalı oyuncuya sahip. Herkes ciddi yatırıma girdi. En az 11 takım ilk 8'e girmek için mücadele edecek. O nedenle ligde her hafta her şeye açık görünüm var gibi. Bizler de sahada mücadele ederek göreceğiz. İnşallah seyircimize keyifli maçlar izlettirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Semih Çelik: "Bu yıl hedef büyüttük"

Takım kaptanı Semih Çelik de geçen yıl ligde kalma hedefinde başarılı olduklarını, bu yıl hedef büyüttüklerini söyledi.

Avrupa kupalarına katılabilmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini anlatan Çelik, "Lig tamamlandığında ilk 6 takım arasına kalarak Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyoruz. İyi bir oluşum ve arkadaşlık var. Kaliteli transferlerimiz var. Birliktelik önemli. Çok güzel arkadaşlığımız var, uyumumuz da çok iyi. Bu birlikteliği de Türkiye Kupası'nda da gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu hafta da ilk lig maçımızı oynayacağız. Hedefimiz galibiyet. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transfer Luka Marttila ise ligde güzel sonuçlar alacaklarına inandıklarını belirtti.

Ligin iyi bir seviyede olduğunu ve transfer olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Marttila, "Maç maç ilerleyeceğiz. Bütün takımlarla mücadele edebiliriz. Play-off'a da gitme hedefimiz var. Her şey iyi ilerliyor." dedi.

Kaynak: AA