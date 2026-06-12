Gazze'nin ilk kadın ampute futbol takımı tüm "engellere" rağmen hayallerinin peşinden koşuyor

İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden kadınlardan oluşan Gazze Kadın Ampute Futbol Takımı, İsrail'in dayattığı tüm zorluklara ve ablukaya rağmen umutlarını kaybetmeyip uluslararası şampiyonalarda Filistin bayrağını dalgalandırma hayali kuruyor.

İsrail'in düzenlediği saldırılardan kurtulan ancak uzuvlarını kaybeden kadınlar, hayata kaldıkları yerden devam etmek ve kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanabilmek için spora sıkı sıkı tutunuyor.

Gazze Kadın Ampute Futbol Takımı, futbolseverlerin 2026 FIFA Dünya Kupası'na kenetlendiği bir zamanda Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde küçük bir halı sahada antrenman yapıyor.

Filistin genelinde ilk kadın ampute futbol takımı olma özelliği taşıyan takımda oynayan kadınlar, azmin elinden hiç bir şeyin kurtulamayacağını tüm dünyaya gösteriyor.

Spor sayesinde tek bacakla da olsa dünyaya meydan okuyor

Takım oyuncularından Ruzan Hayra (24), İsrail saldırılarının başladığı 2023'te bacağını kaybeden kadınlardan biri.

Gece yarısı patlama ve çığlık sesleriyle uykudan uyanan ve ayağa kalkmaya çalışan Hayra, tek ayakla salona kadar gittiğini ve orada bacağının koptuğunu anladığını söyledi.

Saldırı öncesinde koşu müsabakalarına katıldığını ve madalyalar kazandığını belirten Hayra, spora olan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını, sırtına çantasını alıp babasının peşinde sahalarda koştuğunu anlattı.

Bacağından aldığı yaranın spora olan tutkusunu kırmayıp daha da artırdığına değinen Hayra, "İsrail belki de bacağım ampute olunca beni durduracağını sandı ama bu tutku benim içimde daha da büyüdü. Tek bacakla da olsa dünyaya meydan okuyabileceğimi hissettim. Amputasyon dünyanın sonu değil bilakis yeni kapılar açan bir durum." dedi.

Hayali, şampiyonalarda Filistin bayrağını dalgalandırmak

Yaşadığı bu travmanın üstesinden gelmiş gibi görünmekle birlikte psikolojik olarak sıkıntı çektiğini inkar etmeyen Hayra, her şeye rağmen uluslararası şampiyonalara katılma ve Filistin bayrağını dalgalandırma hayali kurduğunu ifade etti.

Hayra, Filistin Ampute Futbol Birliğine bağlı olan takımlarının Filistin genelindeki ilk kadın ampute futbol takımı olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de meydana getirdiği yıkım ve abluka nedeniyle bu sene uluslararası şampiyonlara katılamadıklarını ifade eden Hayra, takımdaki kadın sporcuların tek hayalinin, şampiyonalara katılmanın yanı sıra Dünya Kupası maçlarını yakından takip etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Amaç, kadınlara sosyal ve psikolojik destek sunmak

Gazze Kadın Ampute Futbol Takımı sorumlususu Aya el-Osmani ise takımı kurmalarındaki amacın, ampute olmuş kadınları sosyal ve psikolojik olarak desteklemek ve spor yapabilecekleri bir alan yaratmak olduğunu söyledi.

Özellikle Gazze'deki ampute kadınların büyük zorluklar ve toplumsal sıkıntılar yaşadığına işaret eden Osmani, "Kadınlar burada düzenli olarak antrenman yaparak becerilerini geliştiriyor. Kadın sporcuların ileri seviyelere ulaşmasını ve gelecekte spor müsabakalarına katılmasını umuyoruz." dedi.