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Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Fİ Akademi ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, forma sırt sponsorluğu için Fİ Akademi ile anlaşma sağladı. İmza törenine takımın yöneticileri ve Fİ Akademi temsilcileri katıldı. Anlaşma sonrası forma sırt sponsorluğu için imza atıldı.