Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Fİ Akademi ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
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Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, forma sırt sponsorluğu için Fİ Akademi ile anlaşma sağladı. İmza törenine takımın yöneticileri ve Fİ Akademi temsilcileri katıldı. Anlaşma sonrası forma sırt sponsorluğu için imza atıldı.
Gazişehir Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı forma sırt sponsorluğu için Fİ Akademi ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün resmi müsabakalarda kullanacağı forma sırt alanı sponsorluğu için imza töreni düzenlendi.
Törene, takımın yönetim kurulu üyesi Halil Demir, Antrenör Muharrem Karakafa ve idari Menajer Ramazan Taşkın, Fİ Akademi adına Ömer İlkbaşaran ile Serhat Sökücü katıldı.
Açıklamada, Fİ Akademi Eğitim Kurumları yönetimi üyeleri, kulübün oynayacağı maçlarda başarı dilediği belirtildi.
Daha sonra forma sırt sponsorluğu için imza atıldı.