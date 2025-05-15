Gaziantep'te Milli Maç Müsabakası İçin Söz Verildi

Gaziantep'te Milli Maç Müsabakası İçin Söz Verildi
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kentte bir milli maç düzenleneceği sözünü aldığını duyurdu. Çeber, bu gelişmenin Gaziantepli vatandaşlar için sevindirici bir haber olduğunu belirtti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan kentte bir milli maç oynanması için söz aldıklarını söyledi.

Çeber, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında bilet bulamayan vatandaşların serzenişlerini Hacıosmanoğlu'na ilettiğini belirtti.

Çeber, "Bu durum üzerine önümüzdeki Türkiye milli maçlarından bir tanesinin Gaziantep'te oynanacağının sözünü verdi. Gaziantepli hemşerilerimizin tribünlerde yerini alacağı milli maç heyecanı şehrimize hayırlı olsun. Şimdiden, şahsım ve şehrim adına Türkiye Futbol Federasyonunun değerli başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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