Gaziantep'te Millet Bahçesi inşaatı hızla devam ediyor

Gaziantep'te 42 yıl hizmet veren Kamil Ocak Şehir Stadyumu'nun yerine yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Proje, 136 bin 200 metrekare inşaat alanı bulunuyor ve içerisinde cami, kıraathane, yeşil alanlar, otopark ve bahçeler yer alacak.

Gaziantep'te 42 yıl hizmet veren ve 2018 yılında yıkımı gerçekleştirilen Kamil Ocak Şehir stadyumunun yerine yapımına başlanan Millet Bahçesi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Gaziantep'te dönemin spordan sorumlu Devlet Bakanı ve Gaziantep Milletvekili Kamil Ocak tarafından 1974 yılında hizmete açılan 19 bin 981 kişi kapasiteli Kamil Ocak Stadyumu, yerine ise Yukarıbeyler Mahallesi'nde 35 bin 574 koltuk kapasiteli Gaziantep Stadyumu yapılmıştı. Atıl duruma düşen Kamil Ocak stadı, 2018 yılında yıkılırken, yerine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Millet Bahçesi yapımına başlandı.

Gaziantepspor'un Süper Lig'teki 529, TFF 1. Lig'deki 289, 2. Lig'deki 51 maçına, 10 kez ise Avrupa Kupası maçına ev sahipliği yapan Kamil Ocak Stadyumu yaklaşık 3 ay içerisinde yıkılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde çalışmalara başlandı. Yaklaşık 2 yıl da tamamlanması hedeflenen proje, öngörülemeyen pandemi ve artan maliyetler gibi nedenlerden etkilendi. Zaman zaman yavaşlayan çalışmalar, son dönemlerde hız kazandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberindeki teknik heyet ile birlikte proje alanını gezerek, incelemeler yaptı. Vali Gül, içerisinde 2 bin kişilik cami yapımını da öngören Millet Bahçesinin yapımı ile ilgili son durumu hakkında bilgi aldı.

Proje detayları

Gaziantep'te kültür ve sanatın yaşatıldığı, insanların iç içe olduğu, üretkenliği ve tasarımıyla ön plana çıkacak olan Millet Bahçesi 136 bin 200 metrekare inşaat alanı bulunuyor. Kent gastronomisini en iyi şekilde yansıtan cafeler ve Gaziantep'in el sanatlarından ve ürünlerinden oluşa mağazaların olduğu bedestenler yer alacak. İnsanların rahatlıkla ibadet edecekleri cami, vatandaşların zaman geçirebilecekleri millet kıraathanesi, 15 bin 966 adet ağaç dikerek sağlıklı yaşam için yürüyüş yapacakları yeşil alanlar ve 150 metrelik gölgelik alanlarla vatandaşların daha sağlıklı ve verimli vakit geçirebilmesi hedeflenirken, millet bahçesinde araçların park edebileceği otopark ve bahçeler yer alacak. - GAZİANTEP

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