Gaziantep'te Süper Kupa yarı finali için ulaşım ve otopark düzenlemesi yapıldı

Güncelleme:
Galatasaray ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçı için Gaziantep'e gelecek taraftarların ulaşım ve otopark düzenlemeleri açıklandı. Gaziantep Valiliği, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarları için ring seferleri ve otopark alanları tahsis edildiğini duyurdu.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçını izlemek üzere il dışından Gaziantep'e gelecek taraftarların mağduriyet yaşamaması için ulaşım ve otopark düzenlemesi yapıldı.

Gaziantep Valiliği'nden "Turkcell Süper Kupa yarı final maçını il dışından izlemeye gelecek olan vatandaşlarımızın dikkatine" başlıklı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Galatasaray-Trabzonspor Turkcell Süper Kupa yarı final maçını izlemek üzere il dışından ilimize gelecek vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'na

Galatasaray taraftarları için ilimiz Gar Meydanı'ndan, Trabzon taraftarları için ilimiz Tur Meydanı'ndan,

Saat 15.00 itibarıyla bir saat aralıklarla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ring seferleri düzenlenecektir. Araçları ile gelen taraftarlar için otopark alanları ise Galatasaray taraftarları için kuzeybatı tarafı, Trabzonspor taraftarları için güneydoğu tarafı tahsis edilmiştir. Galatasaray taraftarları Gaziray Stadyum Durağı'nda inip-binecektir. Trabzon taraftarları Gaziray Beylerbeyi Durağı'nda inip-binecektir. Müsabaka bitiminde Gaziray ek sefer yapacaktır."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
