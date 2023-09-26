Gaziantep'te Betül Çoban Anısına Voleybol Turnuvası Düzenleniyor

Gaziantep'in Türkiye 1. Bayan Voleybol ligindeki tek temsilcisi Merinos Gençlik ve Spor kulübü, asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden oyuncusu Betül Çoban adına bir turnuva düzenliyor. Turnuvaya Elazığ Bordospor, Konya Ereğli Belediyespor ve Malatya Nicer Hotel Voleybol takımları katılıyor. Turnuva 3 gün sürecek ve 29 Eylül Cuma günü kapanış töreni ile sona erecek.

Gaziantep'in Türkiye 1. Bayan Voleybol ligindeki tek temsilcisi Merinos Gençlik ve Spor kulübü asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden oyuncusu Betül Çoban adına turnuva düzenliyor. 3 gün sürecek olan turnuva 1. Lig takımlarından Elazığ Bordo spor, Konya Ereğli Belediye spor ve Malatya Nicer Hotel Voleybol takımları katılıyor.

Gaziantep Üniversitesi Sporium spor salonunda yapılacak olan turnuva 27 Eylül Çarşamba günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Her gün 2 maçın oynanacağı turnuva 29 Eylül Cuma günü yapılacak olan kapanış töreni ile sona erecek.

Merinosspor alt yapısından yetişen, yıllarca takımda yer alan Betül Çoban'ın anısına düzenlenen turnuvanın asıl hedefinin Türk voleyboluna hizmet eden oyuncuların unutulmaması olduğuna dikkat çeken Merinosspor Kulüp Başkanı Ali Atalar, "Asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Betül Çoban'ın adının ve anısının yaşatılması için bu turnuvayı düzenledik. Geleneksel hala getirmeyi düşündüğümüz bu organizasyon için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 12 yıl önce bu kulübü kurduğumuzda Betül takımımızın alt yapısında oynuyordu. Şu anda aramızdan ayrılmış olabilir ancak onun adını yaşatmaya kararlıyız. Bu yıl Merinosspor takımının bugünlere gelmesinden büyük emeği olan Betül Çoban için oynayacağız. Merinosspor Atatürk'ün kızlarını yetiştirmeye devam edecektir. Takımda oynağı süre içerisinde şampiyonluklar yaşamamızda büyük emekleri olan Betül Çoban'ı saygı ile anıyoruz. Turnuvaya katılım sağlayan Elazığ Bordospor'a, Konya Ereğli Belediyespor'a ve Malatya Nicer Hotel Voleybol takımlarına başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum. Merinos ailesi olarak Türk voleyboluna katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP