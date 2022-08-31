Gaziantep spor haberleri: GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray yorumu

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacakları maça ilişkin, "Amacımız deplasmana gidip istediğimiz puanları alıp evimize dönmek." dedi.

Bulut, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere, deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının atmosferli bir ortamda geçeceğini söyledi.

Büyük maçların her zaman heyecanlı geçtiğini anlatan Bulut, "47 bin taraftarın önünde oynayacağız. Futbol adına çok güzel. Futbol taraftarla güzel oluyor. Deplasman veya kendi evin fark etmiyor. Taraftar olunca futbol bir adım önde oluyor. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Sonuçta Galatasaray kendi evinde ve baskılı oynayacak. Onlarda 2 gol atmasına rağmen 7 puandalar. Maçı kazanmak isteyeceklerdir. Amacımız deplasmana gidip istediğimiz puanları alıp evimize dönmek." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları Fraport TAV Antalyaspor maçını da değerlendiren Bulut, şöyle devam etti:

"Oyuna iyi başladık. Gol de geldi ama golden sonra freni çekmiş olduk. Maalesef rakibe uzak oynamaya başladık. Tempomuzda yeterince iyi değildi. Nitekim rakip 2-1 önce geçti. İkinci yarıda 3 oyuncu değişikliği ve sistemde değişikliği yaptık. Arkadaşlarımız iyi katkı sağladı. Sahada olan diğer arkadaşlarımız da istediğimiz tempoyu ortaya koydular. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Bizim adımıza güzel bir gündü. İkinci yarıda iyi mücadele ve savaşla yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirmeyle 3 puanı aldık."

Bulut, kamp döneminde birçok hazırlık maçı yaptıklarını ve takımın kampta iyi sinyaller verdiğini ifade etti.

Takımda eksiklerin olduğunu ve bu eksikleri gidermek için sürekli çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Antalyaspor karşısında oynadığımız futbolun üstüne koyarak ve artırarak daha az hatayla yolumuza inşallah devam ederiz." dedi.

"Görüştüğümüz 2-3 futbolcu var"

Angelo Sagal'ın transfer görüşmelerinin olumsuz geçtiğini belirten Bulut, oyuncunun takımda kalacağını söyledi.

Bulut, bir gazetecinin "Transfer çalışmaları devam edecek mi?" sorusuna,"Görüştüğümüz 2-3 futbolcu var. Bunlardan hangileri önümüzdeki günlerde aramıza katılacak hep beraber göreceğiz." cevabını verdi.

Rezerv Lig'in daha doğru planlanması gerektiğini savunan Bulut,"Rezerv Lig düşüncesi yanlış değil aslında ama elinizdeki as futbolcuları orada oynatma ihtimaliniz çok düşük. U-19 liginden farklı bir lig olmadı. Aynı şekilde devam etmiş oldu. Bence daha farklı bir organizasyon düşünülerek bu sene olmasa da önümüzdeki sene en iyi şekilde hazırlanması lazım." ifadelerini kullandı.

Antrenmandan notlar

Gaziantep Fk, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman ısınma ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Antrenman, dar alanda top kapma çalışmalarıyla sona erdi.