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Gaziantep Futbol Kulübü, Rams Başakşehir'e mağlup oldu

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Rams Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Maçta yaşanan önemli dakikalar ve gol detayları da yer aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde karşılaştığı Rams Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada Dubois'nın sağ kanatta ortasında ceza sahası içinde Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mehdi Abeid'in sert şutunda kaleci Nita iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrası pozisyona ofsayt kararı verildi.

77. dakikada Ogün'ün yerden pasında Maxim'in rakibini çalımladıktan sonra bıraktığı topu Dragus ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinde faul gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+6. dakikada Maxim'in indirdiği topa penaltı noktasında alan Dragus'un röveşatasında kaleci Muhammed meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mehdi Abeid'in yerden sol köşeye düzgün ve sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Hakemler: Ali Şansalan, A. Bora Özkara, Samet Çavuş

Gaziantep FK: Florin Nita, Junior Morais, Arda Kızıldağ (Furkan Soyalp dk. 80), N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Jamiro Monteiro (Alexandru Maxim dk. 65), Max Gradel, Denis Dragus, Aliou Badji (Lazar Markovic dk. 65)

Yedekler: Batuhan Şen, Marko Jevtovic, İlker Karakaş, Salem M'bakata,, Mırza Cihan, Ömürcan Artan, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Dubois, Hamza Güreler (Kemen dk. 83), Opoku, Lima, Berkay Özcan, Daniel Aleksic (Josef dk. 83), Deniz Türüç (Yağız Dilek dk. 90+2), Davidson, Figueiredo (Mehdi Abeid dk. 46), Piatek (Keny dk. 90+2)

Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Deniz Dilmen, Berkay Aydoğmuş, Batuhan Çelik

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Piatek (dk. 60) Mehdi Abeid (dk. 90+8) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Monteiro (Gaziantep FK), Figueiredo, Abeid, Deniz Türüç (Başakşehir) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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