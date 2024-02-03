Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Futbol Kulübü, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada orta sahada topla buluşan Boa Morte'nin ceza sahası girmeden uzaktan çektiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

58. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına arka direkte Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı gitti.

68. dakikada Furkan Soyalp'in sol kanattan ortasında ön direkte bulunan Aliou Badji kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

73. dakikada Boa Morte'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan'ın sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Nita köşeden çeldi.

87. dakikada Dragus'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Sorescu'nun şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesi sonrası direğe çarparak kornere gitti.

Hakemler: Murat Erdoğan, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Gaziantep FK: Florin Nita, Salem M'bakata, Ertuğrul Ersoy, N'Koulou, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp (Janio Bikel dk. 76), Alexandru Maxim, Lazar Markovic (Aliou Badji dk. 61) Denis Dragus

Yedekler: Burak Bozan, Batuhan Şen, İlker Karakaş, Junior Morais, Mirza Cihan, Luka Stankovski, Mehmet Kuzucu

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Kayserispor: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıaslan dk. 84), Dimitros Kolovetsios, Arif Kocaman, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım (Joseph Attamah dk. 66), Mehmet Eray Özbek, Kartal Yılmaz, A. Boa Morte, Miguel Cardoso, Gökhan Sazdağı

Yedekler: Onurcan Piri, Şamil Öztürk,, Muhammed Arıkan, Ahmet Malatyalı, Yiğit Emre Çeltik, Hayrullah Erkip, Baran Gezek, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Goller: Aliou Badji (dk. 68) (Gaziantep FK) Mehmet Eray Özbek (dk. 11) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Maxim, M'Bakata, Sumudica (Gaziantep FK) Cardoso, Kartal Kayra, Arif Kocaman, Bilal Bayazit (Kayserispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Kayserispor Gaziantep Futbol Maç Sonucu Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title