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Gaziantep FK-Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Tamamlandı

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep FK-Yılport Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün

Gaziantep Fk : Nita, M'bakata, Djilobodji, Nikoulou, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Maxim, Ogün Özçiçek, Jevtovic, Monteiro, Dragus

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Drongelen, Soner Gönül, Lubomir Satka, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Muja, Flavien, Holse, Mounilmadji

Sarı kart: Dk. 45+3 Moundilmadji (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Gaziantep FK-Yılport Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

13. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattaki atağında, Monteiro'nun pasıyla ceza sahasının sol köşesinde buluşan M'bakata'nın çektiği sert şut kalenin solundan auta çıktı.

30. dakikada Yılport Samsunspor'un orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasındaki Holse'nin aşırtma pasıyla buluşan Moundilmadji'nin çektiği şut az farkla kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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