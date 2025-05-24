Gaziantep FK ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Kasımpaşa 2-2 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 37'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Gaziantep FK, Maxim ve N'Diaye ile iki gol atarken, Kasımpaşa'nın gollerini Mamadou Fall ve Nuno da Costa kaydetti.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, -

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Kemal Elmas

GAZİANTEP FK: Burak Bozan- Semih Güler, Arda Kızıldağ, Husic, M'Bakata (Dk. 84 Halil Devrişoğlu), Furkan Soyalp (Dk. 55 Ogün Özçiçek), N'Diaye, Sorescu (Dk. 76 Okereke), Kozlowski (Dk. 55 Lungoyi), Maxim (Dk. 84 Ömürcan Artan), Boateng

KASIMPAŞA: Gianniotis- Rodrigues, Yasin Özcan, Taylan Aydın (Dk. 46. Jhon Jario), Claudio Winck, Cafu (Dk. 90+5 Atakan Müjde), Can Keleş, Aytaç Kara (Dk. 46 Mortadha Ben Ouanes), Hajradinovic, Mamadou Fall (Dk. 90+5 Berk Can Yıldızlı),Nuno da Costa (Dk. 90+1 Yusuf İnci)

GOLLER: Dk. 24 Maxim, DK. 45+5 N'Diaye Gaziantep (FK) – Dk. 51 Mamadou Fall, Dk. 68 Costa ( Kasımpaşa )

SARI KARTLAR: Semih Güler, Mustafa Burak Bozan ( Gaziantep Fk ) – Gianniotis, Claudio Winck, Yasin Özcan, Rodrigues, Can Keleş ( Kasımpaşa )

Süper Lig'in 37'nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

5'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kozloswki'nin rakiplerini geçerek vuruşunu kaleci kurtardı.

13'üncü dakikada orta alanda rakibinden topu alan N'Diaye pasını Maxim'e verdi. Kaleci Gianniotis'i önde gören Maxim'in orta sahadan vuruşu az farkla auta çıktı.

22'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasında topa hareketlenen Boateng ceza sahasına sokuldu ancak kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

23'üncü dakikada beyaz noktada topun başına geçen Maxim'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

33'üncü dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Can Keleş'in yerden pasında ceza sahası içerisindeki Mamadou Fall'un vuruşu ağlara gitti ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

45+4'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ceza sahası içerisinde rakibini geçerek pasını verdiği N'Diaye'nin vuruşu ağlara gitti: 2-0.

51'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Can Keleş'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Mamadou Fall'un kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.

68'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Claudio Winck'in ceza sahasına yerden pasında topa vuran Nuno da Costa'nın vuruşu ağlara gitti: 2-2.

85'inci dakikada sağ kanatta Semih Güler'in kaptırdığı topta ceza sahasına sokulan Nuno da Costa'nın şutunu kaleci Mustafa Burak Bozan kurtardı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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