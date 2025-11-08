Haberler

Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 2-2 Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 2-2 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Bayo ve Rodrigues'den gelirken, Çaykur Rizespor'un gollerini Sowe ve Rodrigues kaydetti.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen- Arda Kızıldağ (Dk. 60 Semih Güler), Abena, Perez (Dk. 60 Sorescu), Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Lungoyi (Dk. 80 Bacuna), Kozlowski, Maxim (Dk. 56 Ogün Özçiçek), Bayo (Dk. 80 Boateng)

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana - Taha Şahin, Samet Akaydın, Mosci, Hojer (Dk. 77 Mithat Pala), Papanikolaou, Buljubasic (Dk. 90 Alikulov), Rak-Sakyi (Dk. 65 Mihaila), Laçi (Dk. 65 Taylan Antalyalı), Emrecan Bulut, Sowe (Dk. 77 Jurecka)

GOLLER: Dk. 2 Bayo, Dk. 74 Rodrigues (K.K) ( Gaziantep Fk ) - Dk. 29 Sowe, Dk. 59 Rodrigues ( Çaykur Rizespor )

SARI KARTLAR: Melih Kabasakal, Zafer Görgen ( Gaziantep Fk ) - Taha Şahin, Taylan Antalyalı ( Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

2'nci dakikada Kozlowski'nin ara pasıyla topla buluşan Bayo, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

13'üncü dakikada Maxim'in pasıyla savunma arkasına sarkan Camara kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Fofana gole izin vermedi.

14'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rak-Sakyi'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Zafer'de kaldı.

29'uncu dakikada skora denge geldi. Buljubasic, kaleciyle Zafer'i geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır, penaltı çalmaya hazırlanırken, top Ali Sowe'un önünde kaldı. Hakemin avantajı oynatmasıyla Sowe, topu boş ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

59'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Emrecan, ceza sahasına girip şutunu çekti. Savunmada Rodrigues'e çarpan top ağlara gitti: 1-2.

69'uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sorescu, Çaykur Rizespor ceza sahasında yer kaldı. Oyunu devam ettiren Oğuzhan Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

70'inci dakikada topun başına geçen Sorecu'nun vuruşunda top direkten döndü.

74'üncü dakikada Gaziantep FK eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Melih'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in uzak mesafeden vuruşu üst direğe çarparak ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.