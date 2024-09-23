Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK - Trabzonspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Gaziantep FK - Trabzonspor Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u ağırladı. İlk yarıda önemli pozisyonlar yaşandı ancak takımlar gol bulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada Ozan'ın pasıyla topla buluşan Banza'nın sağ çaprazdan uzak köşeye çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada sağ kanattan Ömürcan'ın ortasına ceza sahasında Okereke'nin sol ayağıyla vuruşu yan direğe çarparak auta çıktı.

37. dakikada rakip ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mendy'nin uzak köşeye sert şutu yandan dışarı gitti.

44. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kozlowski'nin yerden şutu savunmadan sekerken, top kaleci Uğurcan'da kaldı.

45+5. dakikada Kozlowski'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Saborit'in kafa vuruşu üstte auta çıktı.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Murat Altan

Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Enric Saborit, Ndiaye, Furkan Soyalp, Deian Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, David Okereke

Yedekler: Mustafa Burak, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Halil Dervişoğlu, Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Salem M'Bakata, Ogün Özçiçek, Maxim

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme, Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Borna Barisic, Lundstram, Bardhi, Umut Bozok, Umut Güneş, Serdar Saatçı, Batagov, Denis Dragus, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Selçuk İnan (Teknik Direktör), Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Okay Yokuşlu (Trabzonspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Gaziantep FK Trabzonspor gaziantep Futbol Spor

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Orta doğu alev alev yanıyor! İsrail Lübnan'ı vurdu: 356 ölü

Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı

Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
Buğday karşılığı SİHA mı sattık? Bakanlık o iddialara cevap verdi

Buğday karşılığı SİHA mı sattık? Bakanlık o iddialara cevap verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Boavista Benfica maç kadrosu ilk 11'ler! Kerem Aktürkoğlu kadroda mı? S Sport Plus CANLI izle! (BOAVİSTA BENFİCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün? Boavista Benfica maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica maçı hangi kanalda? Boavista Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep TS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı? Göztepe Kayserispor maçı hangi kanalda? Göztepe Kayserispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });